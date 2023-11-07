للشباب من الجنسين.. رابط تقديم الخدمة العامة 2023

يبحث الكثير من الشباب عن رابط تقديم الخدمة العامة بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن تلقى طلبات تقديم دفعة جديدة من المكلفين بالخدمة العامة لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومى.

رابط تقديم الخدمة العامة

في هذا التقرير تجدون رابط تقديم الخدمة العامة والمستندات المطلوبة عند التقديم في تكليف الخدمة العامة.

يُتاح التقديم في الخدمة العامة من خلال الرابط التي تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي الموجود هنا

https://freshgraduate.moss.gov.eg

ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية للشباب المتقدم لأداء الخدمة العامة وهي

الاسم رباعي

الرقم القومي للبطاقة الشخصية وتكون سارية

تاريخ انتهاء البطاقة

موقف التجنيد للشباب

المحافظة – قسم او مركز – حي او شياخة

العنوان

الأمراض إن وجدت

الاعاقة

الدرجة العلمية

المؤهل

التخصص

الجامعة سنة التخرج – الدور

اللغات

دورات الكمبيوتر

ثم يتم وضع اسم المستخدم وكلمة السر للاستعلام عن النتيجة بعد التقديم

ثم الضغط على كلمة ارسال

مع العلم أنه فور الانتهاء من التسجيل يجب على المكلفين استخراج فيزا ميزا بنك ناصر الاجتماعي وذلك وفق وزارة التضامن الاجتماعي

نتيجة تكليف الخدمة العامة

بعد الانتهاء من تسجيل بياناتك والتقديم في الخدمة العامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكنك ان تنتظر اعلان النتيجة لقرار التكليف والذي يتم نشره بالجريدة الرسمية والصحف القومية وفي مديريات الشئون الاجتماعية ثم يتم استقبال الخريجين المتقدمين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومى.

المستندات المطلوبة للتقديم للخدمة العامة

بعد معرفة النتيجة والتوجه إلى مكاتب الخدمة العامة يجب ان يكون معك المستندات التالية من أجل تسليمها في المكاتب

صورة من البيانات الذى يقوم المكلف بتسجيلها على منظومة التسجيل الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى " نموذج تسجيل مكلف".

صورتين من بطاقة الرقم القومى

صورتين من المؤهل الدراسى

4 صورتين من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

3 صور شخصية

يستوفى الخريج نموذج ( 1خ ع ) محددًا المجال الذى يرغب فى الإلتحاق به ثم يتم توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

بعد انتهاء تأدية الخدمة العامة يتم منح الشخص الذي ادى تكليفه شهادة إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين.​