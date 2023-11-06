الشباب والرياضة بسوهاج تنظم معسكر كشفي بغرض الخدمة العامة وقوة التحمل

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة بمراكز الشباب، حيث قام مركز شباب شندويل بالمراغة بإدارة شباب المراغة بتقديم عدد من الأنشطة المختلفة لكل المراحل السنية ولجميع فئات المجتمع وتنوع الأنشطة من خلال هذه المعسكرات الكشفية لفرق جوالة مركز شباب شندويل.



وأوضح علاء عبد العال مدير مركز شباب شندويل، أن معسكرات الجوالة الكشفية تنفذ لتدريب الشباب على قوة التحمل والصبر والإعتماد على النفس ومنها تدريب علي الخدمة العامة وحب العمل الجماعي، وتدريب الشباب على تجهيزات وجبة الغداء للفريق وكذا الارتقاء بمهارات الجوالين من خلال تنمية معارفهم واتجاهاتهم الصحيحة، وتفعيل دور الجوالين في المجتمع لتحقيق شعار الجوالة والخدمة العامة وإكساب الجوالين القيم والمثل العليا وزيادة روح التعارف وتبادل الخبرات،التعريف بأهمية التقاليد في الحركة الكشفية وأهمية العمل من خلال الطريقة الكشفية



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وأكد الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن تنوع الأنشطة للمستفيدين والأعضاء بمراكز الشباب على مستوى سوهاج تهدف إلى تفعيل دور مراكز الشباب فى التفاعل مع المجتمع وأن يكون الملاذ الآمن للمواطنينوذلك وفقا لخطة مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء طارق فقى محافظ سوهاج.

وأضاف، أن مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تطلق العديد من المبادرات والفاعليات المختلفة التى يتم تنفيذها بمراكز شباب لفتح مجالات للأنشطة المختلفة التي تناسب جميع الأعمار وتناسب الجنسين إلى جانب الأنشطة التوعوية والتى تهدف إلى رفع وعى الشباب وتنمى ثقافتهم ومعلوماتهم العامة.