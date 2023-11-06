الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يلقي محاضرة عملية عن جراحة العظام لطلاب نهائي كلية الطب

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

ألقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، محاضرة عملية (راوند العظام)، لطلاب الفرقة النهائية مع التطبيق العملي على عدد من الحالات  المرضية، وذلك بقاعة وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية  بمبنى الأورام بالمستشفى الجامعي القديم.

وخلال إلقاء المحاضرة أعرب الدكتور حسان النعماني عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات جميع الكليات بصفة عامة وكلية الطب البشري بصفة خاصة، داعيًا الطلاب على الجدية والاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وأن يكون لهم غاية استراتيجية، وخاصة أنهم يحملون رسالة سامية وهي مهنة الطب، بالإضافة إلى حثهم على ضرورة المشاركة بكافة الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تنفذها الكلية والتي من شأنها إظهار مواهبهم وتنمية قدراتهم واكسابهم خبرات ومهارات حياتية هامة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمشاركة رئيس الجامعة لمحاضراتهم العملية، والتي يقوم خلالها بالتدريب العملي لهم على عدد من الحالات المرضية، بهدف اكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل الطبي بعد التخرج، مقدمين خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني والذي لم تشغله مهام منصبه كرئيسًا للجامعة عن إلقاء المحاضرات العملية، إلى جانب دعمه اللا محدود لهم من أجل سير العملية التعليمية بالكلية على أكمل وجه، إلى جانب حرصه على حل أي مشكلات قد تواجههم.

 

فيما أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تحديد يوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير لعام ٢٠٢٤م، موعدًا لانطلاق فعاليات المؤتمر التاسع "الدولي الرابع" لشباب الباحثين، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديدة.

 

وقال الدكتور حسان النعماني، إن الجامعة تحرص على عقد مؤتمر شباب الباحثين بصفه دورية تنفيذًا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالابتكار والبحث العلمي، وفي ضوء خطط وزارة التعليم التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ لإعداد جيل من شباب الباحثين المتميزين القادرين على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والتنافسي وانتاج المعارف والتقنيات.

وذكر "النعماني" أن المؤتمر شهد إقبالًا  كبيرًا في دوراته السابقة من شباب الباحثين بالجامعات المختلفة حيث شارك به العام الماضي أكثر من ٤٠٠ باحث  من ٣٦ جامعة مصرية وعربية وإفريقية وأجنبية من دول ليبيا والسعودية وفلسطين واليمن والسودان وبريطانيا ونيجيريا وغيرها، حيث يهدف المؤتمر الي  إجراء البحوث في اطار خطة الجامعة البحثية بغرض التنمية المستدامة علي المستوي المحلي والقومي والدولي، والاهتمام بالبحوث التي تتناول احدث المستجدات علي الساحة المحلية والدولية.

IMG-20231106-WA0032
IMG-20231106-WA0032
IMG-20231106-WA0031
IMG-20231106-WA0031
IMG-20231106-WA0029
IMG-20231106-WA0029
IMG-20231106-WA0033
IMG-20231106-WA0033
IMG-20231106-WA0025
IMG-20231106-WA0025
IMG-20231106-WA0030
IMG-20231106-WA0030
IMG-20231106-WA0026
IMG-20231106-WA0026
IMG-20231106-WA0024
IMG-20231106-WA0024
الاورام بالمستشفي الجامعي والجراحات الميكروسكوبية العظام جميع الكليات استراتيجية وتنمية قدراتهم النعماني

مواد متعلقة

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على الوضع الصحي للطلاب المصابين خلال حادث سير

النعماني يستقبل بعض نماذج التجارب الناجحة بعد إجراء عمليات زراعة القوقعة بمستشفيات سوهاج الجامعية

رئيس جامعة سوهاج يشهد 50 مشروع تخرج لطلاب كلية الآثار

رئيس جامعة سوهاج: مستشفيات الجامعة جاهزة لتقديم الدعم الطبى لجرحى غزة

استنساخ بعض التماثيل والقطع الجصية بقسم الترميم في "آثار سوهاج"

للتأكد من كفاءة التشغيل.. رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحى

إزالة 33 تعديًا على الأراضى الزراعية فى البلينا بسوهاج

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

الأونروا لـ"الدستور": حجم التدمير كبير فى غزة والقطاع فى حاجة للمساعدات

أحمد فتوح في الأهلي.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

مزقاه ب 20 طعنة.. استمرار حبس سيدة وابنتها قتلا بائع في كرداسة

صاحب محل يقتل بائعًا متجولًا طعنًا بمطواة فى دار السلام

"أيام في المكسيك".. كتاب يمزج بين أدب الرحلات والسيرة الذاتية لـ هايدي عبد اللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية