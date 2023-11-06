رئيس جامعة سوهاج يلقي محاضرة عملية عن جراحة العظام لطلاب نهائي كلية الطب

ألقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، محاضرة عملية (راوند العظام)، لطلاب الفرقة النهائية مع التطبيق العملي على عدد من الحالات المرضية، وذلك بقاعة وحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية بمبنى الأورام بالمستشفى الجامعي القديم.

وخلال إلقاء المحاضرة أعرب الدكتور حسان النعماني عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات جميع الكليات بصفة عامة وكلية الطب البشري بصفة خاصة، داعيًا الطلاب على الجدية والاجتهاد والسعي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وأن يكون لهم غاية استراتيجية، وخاصة أنهم يحملون رسالة سامية وهي مهنة الطب، بالإضافة إلى حثهم على ضرورة المشاركة بكافة الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تنفذها الكلية والتي من شأنها إظهار مواهبهم وتنمية قدراتهم واكسابهم خبرات ومهارات حياتية هامة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمشاركة رئيس الجامعة لمحاضراتهم العملية، والتي يقوم خلالها بالتدريب العملي لهم على عدد من الحالات المرضية، بهدف اكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل الطبي بعد التخرج، مقدمين خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني والذي لم تشغله مهام منصبه كرئيسًا للجامعة عن إلقاء المحاضرات العملية، إلى جانب دعمه اللا محدود لهم من أجل سير العملية التعليمية بالكلية على أكمل وجه، إلى جانب حرصه على حل أي مشكلات قد تواجههم.

فيما أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تحديد يوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير لعام ٢٠٢٤م، موعدًا لانطلاق فعاليات المؤتمر التاسع "الدولي الرابع" لشباب الباحثين، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديدة.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن الجامعة تحرص على عقد مؤتمر شباب الباحثين بصفه دورية تنفيذًا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالابتكار والبحث العلمي، وفي ضوء خطط وزارة التعليم التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ لإعداد جيل من شباب الباحثين المتميزين القادرين على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والتنافسي وانتاج المعارف والتقنيات.

وذكر "النعماني" أن المؤتمر شهد إقبالًا كبيرًا في دوراته السابقة من شباب الباحثين بالجامعات المختلفة حيث شارك به العام الماضي أكثر من ٤٠٠ باحث من ٣٦ جامعة مصرية وعربية وإفريقية وأجنبية من دول ليبيا والسعودية وفلسطين واليمن والسودان وبريطانيا ونيجيريا وغيرها، حيث يهدف المؤتمر الي إجراء البحوث في اطار خطة الجامعة البحثية بغرض التنمية المستدامة علي المستوي المحلي والقومي والدولي، والاهتمام بالبحوث التي تتناول احدث المستجدات علي الساحة المحلية والدولية.

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