الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى وسمنود

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيًا، للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.


جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم، لمتابعة أبرز المشروعات في المحلة الكبرى بحضور المحاسب أحمد المغاورى، رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت، رئيس حي أول المحلة، اللواء عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في إنشاء مركز تجميع الألبان التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبدالمنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبدالمنعم رياض الرئيسي، ورصف الشوارع الفرعية بالإنترلوك، وإزالة البروز والتعديات، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة كونها سوقًا تتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة، التي تؤثر على الأسفلت، لذلك تم رصفه بالخرسانة، بالإضافة إلى توحيد عرض الأرصفة، ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى، كما تفقد السوق من حيث توافر السلع الأساسية وخاصة الخضر والفاكهة، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة. 
واستكمل المحافظ جولته بالمحلة الكبرى، حيث تابع الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي المدينة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد بناء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذى يتكون من دور أرضى و6 أدوار على مساحة 2842 مترًا مربعًا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حى أول المحلة.
وأشار المحافظ إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق، ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتبًا لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطورًا، مجلسًا شعبيًا محليًا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
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