الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشار عمال مجلس مدينة زفتى لتهيئة الشوارع بعد هطول الأمطار بالغربية

امطار علي الغربية
امطار علي الغربية

انتشر عمال مجلس مدينة زفتى مدعومين بمعدات الوحدة المحلية وعمال الصرف الصحي وسيارات شفط وكسح المياه التابعة لشركة المياه بمحافظة الغربية في مختلف شوارع المدينة، وذلك في استجابة سريعة لتحسن الأحوال بالشوارع وتهيئة البيئة العامة للمواطنين والمارة، حيث تمت عملية سحب تراكمات مياه الأمطار التي تعرضت لها كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، والتي استمرت لمدة قاربت الساعة، بهدف تهيئة الشوارع للمارة وتسهيل حركة التلاميذ والطلاب والموظفين في ذهابهم لأعمالهم اليومية.

وبينما كانت عملية شفط المياه تجرى في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، انتشرت كافة معدات الوحدة المحلية وشارك فيها عمال الوردية الليلية ومشرفون ونواب رئيس المدينة، لضمان تنفيذ المهمة بكفاءة وفعالية، تم استخدام السيارات والمعدات المتطورة لسحب المياه وتنظيف الشوارع، مما ساهم في تسريع عملية التهيئة واستعادة طبيعة الحياة العادية في المدينة.

من جهته وجه طارق رحمي، محافظ الغربية، باستمرار جهود رجال الوحدات المحلية بمركز ومدينة زفتي، السنطة، بسيون، وكفر الزيات في رفع مياه الأمطار عقب سقوطها صباح اليوم، مشيدًا بالمجهود المبذول وقد تم ذلك تحت إشراف ومتابعة رؤساء المراكز والمدن، واستنادًا إلى الخطط الاستباقية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة موجات الطقس المتقلبة.

وكانت المحافظة قد استعدت بشكل جيد لهذه الحالة الجوية السيئة، واتخذت إجراءات الطوارئ اللازمة للتعامل معها وقد تم تجهيز معدات الوحدات المحلية وشركة المياة بالشركة المحلية للصرف الصحي، وتوزيعها في أماكن تجمع المياه المتفق عليها مسبقًا في الاجتماعات التنسقية.

يُذكر أن المحافظة تعرضت لسقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما تسبب في انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح وقد تم رفع حالة الطوارئ في المحافظة لمواجهة هذه الظروف الجوية السيئة والتعامل مع تداعيات الأمطار.

 

امطار علي الغربية
امطار علي الغربية
امطار علي الغربية
امطار علي الغربية
امطار علي الغربية
امطار علي الغربية
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