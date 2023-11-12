الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد فضل شبلول يناقش روايته "ثعلب.. ثعلب" بقصر ثقافة الأنفوشي

أحمد فضل شبلول
أحمد فضل شبلول

يحل الكاتب أحمد فضل شبلول، في ضيافة قصر ثقافة الأنفوشي، في السادسة مساء غد الإثنين، لمناقشة وتوقيع روايته “ثعلب.. ثعلب”.

تفاصيل مناقشة رواية ثعلب .. ثعلب

ويحتضن قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، في السادسة من مساء غد الإثنين، أمسية ثقافية جديدة، لمناقشة وتوقيع رواية “ثعلب .. ثعلب”، للكاتب الشاعر أحمد فضل شبلول، والصادرة عن دار غراب للنشر والتوزيع، مطلع العام الجاري بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

هذا ويتناول رواية أحمد فضل شبلول، “ثعلب.. ثعلب”، بالنقد والتحليل والنقاش كل من: الناقد دكتور بهاء حسب الله، الناقد دكتور عايدي علي جمعة،  والكاتبة منى عارف والشاعر جابر بسيوني، ويدير المناقشة ويقدم الأمسية الكاتب رشاد بلال.

وتقع رواية “ثعلب .. ثعلب”، في 321 صفحة من القطع الوسط، مقسمة إلى 47 فصلا، وتتناول الرواية  صراعًا بين الكائنات الحيوانية بزعامة الثعلب الوزير، والكائنات المائية بزعامة "أم الماء"، حيث تتمحور الأحداث حول “تعلب”، وهو الحاكم أو وزير المستوطنات بينما يوظف المتاح وما تصل ﺇليه يداه لصالحه، فتقاومه كائنات البحر.. ما يشى برغبة الرواى إبلاغ القارىء أنه بصدد النص الرافض للظلم والاحتيال والفساد.

غلاف الرواية

والكاتب أحمد فضل شبلول، شاعر وكاتب روائي سكندري، سبق وصدر له العديد من الأعمال الروائية والنقدية، والدراسات الأدبية، ومن بين أعماله نذكر روايات: الليلة الأخيرة في حياة نجيب محفوظ، الماء العاشق، الرحيمة، الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد، اللون العاشق، الحجر العاشق. وغيرها. فضلا علي العديد من الدواوين الشعرية، من بينها: الماء لنا والورود. مسافر إلي الله، تغريد الطائر الآلي، عصفوران في البحر يحترقان، شمس أخري .. بحر آخر، الطائر والشباك المفتوح وغيرها العديد.

وبحسب كلمة ناشر رواية “ثعلب.. ثعلب” والتي تصدرت الغلاف الخلفي، لرواية الكاتب أحمد فضل شبلول، نقرأ: لقد قرأنا من قبل عن الصراع بين الإنسان والحيوان في رواية "مزرعة الحيوانات" للكاتب الإنجليزي جورج أوريل على سبيل المثال، كما قرأنا عن الصراع بين الإنسان وكائنات في البحار في "ألف ليلة وليلة" على سبيل المثال.

ولكن الشاعر الروائي أحمد فضل شبلول يتناول في رواية "ثعلب ثعلب" صراعًا جديدًا وغير مسبوق بين المخلوقات، هو الصراع بين الكائنات الحيوانية بزعامة الثعلب الوزير، والكائنات المائية بزعامة "أم الماء".

أحمد فضل شبلول رواية ثعلب ثعلب قصر ثقافة الانفوشي دار غراب للنشر والتوزيع معرض القاهره الدولي للكتاب رواية الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد رواية اللون العاشق

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