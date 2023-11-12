الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مذابح وصمت تاريخ الحركات الصهيونية بالدم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لعل من أبرز الأخبار المحزنة التي مرت علينا يوم أمس، استشهاد 39 طفلًا رضيعًا بحضانات مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بسبب انقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود بالمستشفى، وقد توفي الرضع دفعة واحدة لتوقف أجهزة التنفس، الأمر الذي أثار غضب الجميع سواء العرب أو الأجانب، لما ينطوي عليه لمخالفة لكل تعاليم الإنسانية والديانات السماوية.

وجاء ذلك عقب استمرار قوات الاحتلال بقصف مستشفى الشفاء ومحيطها ، بصورة مستمرة، مما أسفر عن تدميرها.

ولم تكن المجازر غريبة على تاريخ الصهيونية، والتي عرفت منذ بدايتها بالمجازر التي يستشهد ضحية لها الأطفال والنساء، ويرصد التقرير التالي أصعب المجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الأطفال والمدنيين العزل على مدار تاريخهم.


مذبحة خان يونس

هي مجزرة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيتها ما يزيد على 250 فلسطينيًا من النساء والأطفال.

مذبحة اللد 

نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948، وتحديدًا وحدات الكوماندوز، وقاموا بإبادة جميع سكان المدينة، وسقط حوالي 450 شهيدًا، بعدما أمطروا المدينة بوابل من القذائف المدفعية، ولم يستطع رجال المدينة التصدي لهم.

مجزرة بحر البقر

قصفت طائرات من طراز فانتوم عام 1970 مدرسة بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مما أدى على استشهاد حوالي 30 طفل، وإصابة ما يزيد على 50، وتدمير مبنى المدرسة بالكامل.

مذبحتي الأقصى الأولى والثانية

وقت المذبحة الأولى عام 1990 ، حيث قامت جماعة يهودية متطرفة بوضع  حجر الأساس لما يسمى الهيكل الثالث في ساحة المسجد الأقصى، فقام أهل القدس على عادتهم لمنع المتطرفين اليهود من ذلك  فوقع اشتباك بين المصلين وعددهم قرابة أربعة آلاف مصل وبين المتطرفون اليهود، وتدخلت قوات الاحتلال، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء، وكانت المذبحة الثانية 1996  بعد إعلان سلطات الاحتلال فتح النفق المجاور للجدار الغربي للمسجد الأقصى.

استشهاد 39 طفل ا رضيع ا غزة مستشفى الشفاء غريبة مذبحة خان يونس الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

عاجل.. الأزهر عن مذبحة مستشفى الشفاء: تقاعس القريب والبعيد.. ولا نملك إلا الدعاء

مذبحة مستشفى المعمدانى.. هل غيرت بوصلة العالم لصالح "مأساة غزة"

الأكثر قراءة

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

"أبويا بتاع نسوان".. طالبة ثانوي تروي مأساة قتل أمها بسبب 20 ألف جنيه

الإمام الأكبر يهنئ الطبيب الأزهرى هانى عتيبة

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

جنايات بورسعيد توقف تنفيذ حكم قيادة سيارة تحت تأثير المخدرات

"استغنينا خلاص".. المصريون يردون على العروض الخيالية للشركات الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب