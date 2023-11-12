مذبحة خان يونس بين الماضي والحاضر.. ذكريات مجازر ارتكبها الاحتلال في فلسطين

يقول الفيلسوف كارل ماركس “إن التاريخ يعيد نفسه فى المرة الأولى كمأساة، وفى الثانية كمهزلة"، تلك المقولة التي تنطبق على ما شهده يوم 12 نوفمبر من عام 1956، ففي مثل هذه اليوم وقعت مذبحة خان يونس، التي نفذها الجيش الإسرائيلي بحق لاجئين فلسطينيين بمخيم خان يونس بعدما دمر الاحتلال مدنهم.

تلك المدينة التي تقع على بعد نحو كيلومترين عن شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى الشمال من رفح بفلسطين، وعقب حرب إسرائيل على فلسطين عام 1948، التجأ 35،000 نسمة إلى مخيم خان يونس بعد أن فروا من منازلهم خلال أعمال العنف عليهم، واستمر اللاجئين على الرغم ماحدث بهم عام 1956 باللجوء بخان يونس.

وبالتزامن مع ذكرى اليوم وما يحدث بالفعل من قبل الجيش الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، نقدم لكم من خلال هذه السطور شكل الأحداث بمخيم يونس في مثل هذه اليوم من عام 1956، وما تشهده الأن من مذبحة يقشعر لها أبدان العالم أجمع.

مذبحة مخيم خان يونس قديما:

قام جيش الإحتلال الإسرائيلي يوم 12 نوفمبر عام 1956 بتنفيذ مجزرة بمخبم خان يونس الذي كان يلتجئ به الفلسطينيين بجنوب قطاع غزة، حيث وصل حينها عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد، واستمر الإسرائليين في محاولات لمدة 6 أيام حتى تمكنت من دخول المدينة، وقاموا بدخول المنازل وأخذ الشباب وقاموا بقتلهم.

استمرت تلك الأحداث التي أطلق عليها المجزرة الأولى لمدة تسعة أيام، ثم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مجزرة وحشية أخرى قاموا خلالها بقتل نحو 275 فلسطيني مدني بمخيم خان يونس.

مذبحة مخيم خان يونس الأن:

بدأت الأحداث مجددًا في يوم 8 أكتوبر من عام 2023، وذلك بعد أن قررت إسرائيل الإنتقام لنفسها بعدما قام حيش المقاومة بإختطاف العديد من الإسرائليين لرد كرامتهم وأرضهم، ولكن قابل جيش الإحتلال الأمر بقوة، حيث قاموا بقصف المئات من المنازل والمستشيات والمنشأت العامة، قتل الأطفال والنساء والرجال، وكل من قابلهم، وشهدت مخيم خان يونس للمرة الثانية قصف، ما تسبب في قتل المئات من الأسر.

فمنذ بداية شهر أكتوبر الماضي ويسجل بشكل يومي مئات القتلي، وجرح الكثير في غارات إسرائيلية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث يتم استهداف العديد من المناطق دون رحمة وأبرزها مخيم خان يونس الذي يقطن بها العديد.