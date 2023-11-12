"أبويا ولا خالي؟".. فتاة تكتشف تزويرًا في أوراق نسبها بعد 16 عامًا

«جريمة تزوير عمرها يصل لستة عشر عامًا».. تلك هي تفاصيل جريمة تزوير عامل نسب طفلة شقيقته ونسبها لاسمه لحمل عنها العار والخزي عقب ولادتها طفلة سفاحًا في منطقة البساتين حتى انكشف أمره.. فما القصة؟

علاقة محرمة وطفلة سفاحًا

البداية عندما ارتبطت فتاة بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص ونشبت بينهما علاقة محرمة وتهرب الأخير منها فلم تجد سبيلًا لحل مشكلة الطفلة المولودة مجهولة النسب لتجد أن التخلص من الفضيحة والعار بنسب الطفلة لشقيقها وزوجته في البساتين.

لجأت الفتاة إلى شقيقها وأخبرته بفعلته ووجدت فيه السند والعون وحتى لا يتم كشف سترها ساعدها في تسجيل الطفلة المولودة بأسمه وعاشت معه ومع زوجته وأولاده كأبنة لهم ولكن كبرت الفتاة وشعرت بالتفرقة في المعاملة مع الآخرين ومع مرور الوقت لمست أنها تعيش في بيت خالها وليس والدها، وفي ذلك الوقت ظهر لها أحد الأشخاص في العقد الخامس من العمر وأخبرها أنه والدها وسرد لها تفاصيل القصة.

وجدت الفتاة في هذا الرجل ملجأ لها من حزنها وعدم استقرارها في منزل خالها ولكنها لم تعبأ بتبعات التعرف عليه، وخاصة عندما طلب منها الذهاب معه والحياة برفقته ليعوضها عن سنوات حرمانها من حضن الأب واندفعت الفتاة ورائه وتركت منزل خالها دون أن تعلم أحد بفعلتها وكان الأب الجديد ينتظرها بمركبة بخارية أسفل المنزل وبمجرد صعودها انطلقا الاثنين بعيدًا عن المنزل الذي احتضنها واحتضن طفولتها وأسرارها.

اختفاء وهروب من المنزل

وكإجراء طبيعي يتبعه أي شخص توجه الأب - الخال- لقسم الشرطة للإبلاغ عن غياب ابنته عن المنزل موضحًا أنهم فتشوا عنها في منزل أصدقائها وأقاربها ولم يعثروا عليها ولكن بتتبع كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل تبين أن آخر ظهور لها كان برفقة شخص أربعيني وبضبطه وبتفتيش منزله تم العثور على الفتاة.

وأمام النيابة العامة فجر المتهم مفاجأة يوضح أن الفتاة ابنته وكانت تعيش بنسب مزور في منزل خالها على أنه والدها بسبب علاقة آثمة بينه وبين والدتها منذ ما يقرب من 16 عامًا، وعندما علم بتواجدها ذهب لها وأخبرها بالحقيقة وطلب منها أن تعيش معه فاستجابت له.

تم التحفظ على المتهم وضبط المبلغ، وعرض الأثنين والفتاة على الطب الشرعي لإجراء تحليل DNA لبيان نسب الفتاة والكشف عن صحة كلام المتهم، وأمرت بحبس الخال والأب أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير في أوراق رسمية.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من عامل يفيد باختفاء ابنته البالغة من العمر ١٦ عامًا فى ظروف غامضة، وعلى الفور انطلقت قوة أمنية للبحث عنها وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت ركوبها "توك توك"، برفقة رجل فى الأربعينيات من العمر.

وقامت أجهزة الأمن بالتحفظ على خال الفتاة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.