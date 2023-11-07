الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهم بقتل مالك مقهى فى البساتين

حبس
حبس

أصدر قاضى المعارضات المختص بمحكمة جنح البساتين، قرارا باستمرار حبس عامل 15 يومًا على ذمة اتهامه بقتل قهوجي أجنبي الجنسية في مشاجرة.

كان رئيس مباحث البساتين قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بتمكنهم من ضبط شخص لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

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قرار جديد من قاضي التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي"

على الفور انتقل رجال مباحث البساتين، تبين أنه حال تواجد مالك ‏المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" - توفى متأثرًا بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه حدثت بينه وبين قائد مركبة "توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بالضرب باستخدام ‏سلاح أبيض "سكين" تحصل عليها من داخل المقهى محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذ ‏بالفرار، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق.

وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم).‎ ‎

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

قاضي المعارضات محكمة جنح البساتين قتل قهوجي في مشاجرة أجنبي الجنسية رئيس مباحث البساتين

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