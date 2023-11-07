قرار جديد من المحكمة بشأن قاتل بائع متجول في دار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس صاحب محل متورط في قتل بائع متجول بسبب خلافات بينهما في منطقة دار السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من أحد المستشفيات يفيد استقبال بائع متجول، توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم، بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “مطواة" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.