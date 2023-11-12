الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات موسعة لضبط تجار السلاح على مستوى الجمهورية

السلاح
السلاح

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بـ المواد المخدرة.

وأسفرت عن ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش، 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش، 3 كيلو جرام لمخدر البانجو،2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، 3 سلاح أبيض "كتر".

وتمكنت الجهود من ضبط عامل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، وبحوزته كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدر الشابو، فرد محلى وطلقة.

وضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبحوزتهما 2،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الهيروين، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

ونجحت الجهود في ضبط عاطلان بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش، طبنجة.

وضبط 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش، 2 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدر الهيروين، فرد محلى وطلقة.

وضبط 5 عاطلين لـ "ثلاثة منهم معلومات جنائية" بالدقهلية، وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 10 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدر الهيروين، كمية من الأقراص المخدرة كمية لمخدر الشابو،  2 بندقية آلية،2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 سيارات، 2 دراجة نارية "إحداهما بدون لوحات".

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، فرد محلى وطلقتان.

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