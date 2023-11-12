الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

19 نوفمبر.. انطلاق المهرجان الرياضي لشباب جامعات الجمهورية الجديدة بجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن موعد انطلاق المهرجان الرياضي للجامعات المصرية (BE FIT)، والذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي"، وذلك فى الفترة من ١٩ حتى ٢٢ من نوفمبر الجاري، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، ورعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار النعماني، إلى أن المهرجان يأتي ضمن سلسلة المهرجانات الرياضية التى يتم تنفيذها بالجامعات المصرية، فى ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس السيسي، وإيمانه الكامل بدور الرياضة الإيجابي فى صياغة مبادئ التربية البدنية فى حياة الطلاب، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية وتحقيق التوازن النفسي والوجداني بما يجنبهم مخاطر الانحراف والتطرف، إلى جانب اكتشاف المواهب وإخراج الطاقات الإبداعية المتميزة.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يشارك فيه ١٤٤٠ طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية بالكليات، وسيتم تقسيم المشاركين وفقًا للفرقة الدراسية على عدد أيام المهرجان، وستقام الفعاليات على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، وذلك تحت إشراف نخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، وأخصائي إدارات النشاط الرياضي بالكليات.

فيما تواصل جامعة سوهاج تنفيذ فعاليات معسكر التربية الرياضية لخدمة وتنمية المجتمع والذي يستهدف زراعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي لزراعة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الفوج الخامس من الطلاب المشاركين بالمعسكر قام باستكمال زراعة الأشجار المثمرة بمقر الجامعة الجديدة، مثمنًا تنظيم تلك المعسكرات التي تهدف إلى تنمية المهارات وصقل وتكوين شخصية الطالب، وتنمية حبه للعمل التطوعي لخدمة المجتمع، وتعوده على تحمل المسئولية، وتنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين.

وقال الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل عميد الكلية، إن الفوج الخامس بدأ أعمال المعسكر بالاصطفاف وتحية العلم وذلك على أرض ملاعب المدينة الجامعية، لافتًا إلى أن الكلية تحرص على تنظيم مثل تلك المعسكرات كل عام لحث الطلاب على المشاركة في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر، أنه يشارك بالمعسكر ١٢٠٠ طالب وطالبة موزعين بواقع ٢٠٠ طالب كل أسبوع لمدة ستة أسابيع، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ٦ أفواج، مشيرًا إلى أن الفوج الأول للمعسكر بدأ الجمعة الموافق ١٣ أكتوبر، وسيختتم المعسكر فعالياته يوم  ١٧ نوفمبر الجاري.

حسان النعماني المهرجان الشباب المركزية وزارة الشباب والرياضة أيمن عاشور وزير التعليم وزير الشباب والرياضة سلسلة المهرجانات الرياضية

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