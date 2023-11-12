الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على أغلب المحافظات (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد منذ أمس سقوط أمطار على أغلب محافظات الجمهورية، وهي أمطار متفاوتة الشدة وتختلف من محافظة لأخرى وفقًا لتوقعات الهيئة.

استمرار تأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع استمرار تأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، وهو ما يؤدي إلى استمرار فرص سقوط الأمطار.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن كميات الأمطار ستختلف من محافظة لأخرى، بحيث تكون متوسطة ورعدية على بعض الأماكن من محافظات شمال ووسط الصعيد وبعض المناطق من الصحراء الغربية، وستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الوجه البحري وبعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال الأحمر، أي أن أغلب المحافظات ستشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.