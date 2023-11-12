الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل يسرق المركبات البخارية في بنها

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار عادل علي ماهر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل، لاتهامه وآخر "توفي"، بالشروع في سرقة مركبة تروسيكل من عامل تحت تهديد السلاح.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5503 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 1467 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "مختار س ع"، 34 سنة، عاطل، هو وآخر توفى خلال الواقعة، شرعا فى سرقة مركبة توك توك من عامل، بأحد الطرق العامة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك تحت تهديد السلاح "فرد خرطوش".

حيث أنهما بثا الرعب فى نفس المجنى عليه بالسلاح سابق الذكر، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على مركبة التروسيكل الخاصة بالمجنى عليه وفرا هاربين.

وتابع أمر الإحالة، أنه حال هروب المتهمين بمركبة التروسيكل اصطدمت بشجرة على الطريق، وسقطت المركبة بهم بأحد المصارف الكائية بدائرة المركز، وتوفى المتهم الآخر.

وحاز المتهم والآخر سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل على نفس السلاح طلقة واحدة.

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