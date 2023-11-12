محافظ بورسعيد يجتمع مع لجنة الحفاظ على التراث المعمارى (صور)

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا مع أعضاء لجنة الحفاظ على التراث المعماري بالمحافظة، وبحث المحافظ مع أعضاء اللجنة الآليات اللازمة للاستمرار في عمليات الحفاظ على المباني ذات التراث المعماري وتطوير منطقة بازار عباس التراثية، جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف المقدم، رئيس لجنة التراث المعماري، والدكتور محمد الغندور.

محافظ بورسعيد يجتمع مع لجنة الحفاظ على التراث المعماري

واستعرض محافظ بورسعيد خطة تطوير منطقة بازار عباس التراثية، في إطار خطة الارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية تماشيا مع التطور السياحي ببورسعيد، وخطة وآليات تنمية المناطق التراثية ببورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يدعم التطور السياحي، مؤكدا تقديم كل الدعم للارتقاء بالتراث والمناطق الأثرية داخل بورسعيد، مؤكدا أن محافظ بورسعيد تمتلك طرازا معماريا فريدا.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر للأستاذة سحر قوطة لقيامها بالحفاظ علي المبني التراثي الخاص بيها وإعادة ترميم المبنى بدلًا من الإزالة باعتباره تراثا والاحتفاظ بالشكل التاريخي للمبنى.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير منطقة بازار عباس التراثية، موجها كل الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم جميع التسهيلات والدعم للجنة حتى تتمكن من أداء دورها، الذي يأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق التراثية، والاستفادة منها سياحيا، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تستقبل زائرين من كل أنحاء العالم من خلال البواخر السياحية المتعددة مؤخرا، فضلا عن السياحة الداخلية التي شهدت ازدهارا غير مسبوق في ظل التنمية والمشروعات الجديدة بالمحافظة.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،