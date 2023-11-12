الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز العاشر يتابع تنفيذ 8101 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين المرحلة الخامسة

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين المرحلة الخامسة

تفقد المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان مشروعات الإسكان المختلفة ومشروعات البنية التحتية بمنطقة الخدمات، موضحًا أنه يجري تنفيذ 8101 وحدة سكينة بمشروع سكن لكل المصريين المرحلة الخامسة بعده نماذج مختلفة  بمدينة العاشر من رمضان. 

تفاصيل تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين المرحلة الخامسة فى العاشر من رمضان 

وشملت الجولة التفقدية لمسئولي جهاز العاشر من  رمضان، متابعة  استكمال أعمال تنفيذ منطقة الخدمات الاقليمية تنفيذ 575 وحدة سكينة بمشروع سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط  نموذج 100 متر مربع، 110 متر و120 متر مربع  كاملة التشطيبات  وكل وحدة شاملة اعمال الربط على المرافق واعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

وكما تابع رئيس جهاز العاشر والوفد المرافق لة بالمرور  على تنفيذ 4272 وحدة سكينة ضمن تنفيذ المرحلة الخامسة لمشروع سكن لكل المصريين نموذج 90 متر  

وخلال جولاتة المكوكية تابع مسئولي جهاز مدينة العاشر من رمضان  تنفيذ عدد 44  عمارة  سكينة بواقع 900 وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع  

وأستكمل المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان  جولاتة التفقدية  بمتابعة تنفيذ 26 عمارة بواقع 468 وحدة سكينة  نموذج 3 وحدات فى الدور  ، وتابع تنفيذ 468 عمارة سكينة نموذج 4 وحدات سكينة فى الدور الواحد 

واستكمل المهندس علاء منيع جولاتة برافقة مسئولي جهاز المهندسين التنفيذين للمشروعات وتنفيذ عدد 46 عمارة نموذج 90متر مربع  بواقع  942 وحدة سكنية، كما تابع تنفيذ 27 عمارة  سكينة نموذج 3 وحدات بالدور بعدد 486  وحدة سكينة، وتابع تنفيذ 19 عمارة  سكينة نموذج 4وحدات  سكينة بالدور حيث يبلغ إجمالى الوحدات بالمشروع  بعدد 456 وحدة سكينة  بمنطقة الخدمات الاقليمية.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان اهمية متابعة تنفيذ المشروعات السكينة ة الجار تنفيذها بالمدينة وحرص جهاز المدينة على  التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة.

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