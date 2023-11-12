ريهام الشنواني ضيفة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" اليوم، الفنانة الشابة ريهام الشنواني في حديث خاص عن حكايات وكواليس دخولها في عالم الفن.

و تتحدث الفنانة خلال حوارها مع البرنامج، عن المحطات الهامة في حياتها الفنية وكيف استطاعت أن تجمع بين الفن ووظيفتها كمضيفة طيران، وكواليس أخر أعمالها الفنية على باب العمارة الذي يعرض حاليا على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما تكشف ريهام تفاصيل مشاركتها في أعمال درامية مختلفة مع كبار النجوم.

مواعيد عرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يناقش كل ما يهم المرأة والاسرة والطفل، كما يسلط الضوء على النماذج الايجابية الناجحة من خلال تقارير مصورة تستعرض قصص كفاحهن وتميزهن، ويقدم البرنامج فقرة ثابتة يقدم خلالها الشيف محمود سعد أشهى الوصفات بأقل الامكانيات، ويذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير.

مشاركتها في "على باب العمارة"

يذكر أن ريهام الشنواني شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل “على باب العمارة” لحاتم صلاح والذي حقق نجاحا كبيرا على منصة Watch it حيث أصبح العمل تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كما تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.