الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ريهام الشنواني ضيفة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"

ريهام الشنواني
ريهام الشنواني

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" اليوم، الفنانة الشابة ريهام الشنواني في حديث خاص عن حكايات وكواليس دخولها في عالم الفن.

و تتحدث الفنانة خلال حوارها مع البرنامج، عن المحطات الهامة في حياتها الفنية وكيف استطاعت أن تجمع بين الفن ووظيفتها كمضيفة طيران، وكواليس أخر أعمالها الفنية على باب العمارة الذي يعرض حاليا على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما تكشف ريهام تفاصيل مشاركتها في أعمال درامية مختلفة مع كبار النجوم.

 مواعيد عرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يناقش كل ما يهم المرأة والاسرة والطفل، كما يسلط الضوء على النماذج الايجابية الناجحة من خلال تقارير مصورة تستعرض قصص كفاحهن وتميزهن، ويقدم البرنامج فقرة ثابتة يقدم خلالها الشيف محمود سعد أشهى الوصفات بأقل الامكانيات، ويذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير.

 مشاركتها في "على باب العمارة"

يذكر أن ريهام الشنواني شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل “على باب العمارة” لحاتم صلاح والذي حقق نجاحا كبيرا على منصة Watch it حيث أصبح العمل تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كما تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT. 

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

ريهام الشنوانى الفنانة ريهام الشنواني الستات مايعرفوش يكدبوا برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا cbc

مواد متعلقة

الستات مايعرفوش يكدبوا | نادية فكري بطلة منتخب مصر تكشف عن تجربتها في رفع الأثقال

"على باب العمارة".. ريهام الشنوانى: الكواليس مليئة بالحب والطاقة الإيجابية

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

البترول: ضخ غاز طبيعي لمحطات الكهرباء لتقليل مدة انقطاع التيار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

آخر موعد للراغبين فى تغيير مركز اقتراع انتخابات الرئاسة 2024

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب