تداول 8 آلاف طن و410 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئها الهيئة 13 سفينة وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 410 شاحنة و53 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 181 شاحنة و40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 229 شاحنة و13 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينتين الحرية والسفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع، و125 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 866 راكب بموانيها.

استقرار في حالة الطقس وانتظام حركة الملاحة بالبحر الأحمر

في سياق آخر، تشهد مدن البحر الأحمر المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي في حالة الطقس مع وجود سحب خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق من المحافظة، بجانب تحسن حالة الطقس بمدينة الغردقة واستقرار حالة الطقس في معظم الأنحاء بالمحافظة.

موانئ البحر الأحمر: استقرار في حركة الملاحة ولم نتأثر بحالة الطقس

من جانبه قال مصدر مسؤول بهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة لم تتأثر بحالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات، مؤكدًا أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي دون اي معوقات للعمل، لافتًا الي أنه في حال حدوث تغيرات سيتم التعامل الفوري معها.

وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن العمل علي أرصفة موانئ الهيئة مستمر دون توقف، مشيرًا إلى أنه هناك تعليمات من رئيس هيئة الموانئ بالتعامل الفوري واخذ الحيطة والحذر للحفاظ علي سلامة العاملين والممتلكات، وأن سلامة العاملين تأتي في مقدمه اهتمامات الهيئة، لافتًا الي تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة اي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس مع استمرار حركة ونشاط الرياح.