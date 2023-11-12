الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى: التعامل بحسم مع التعديات وإزالة 81561 مخالفة منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل

وزير الرى
وزير الرى

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من  المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.

وصرح الدكتور سويلم، بأن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية، وتنفيذ أعمال لتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل وتكريك مجري النهر، كما تقوم أجهزة الوزارة بمواجهة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من ١٥٠٠ كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

وأوضح وزير الرى، أنه يجرى حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حيث يجرى تنفيذ كورنيش أبوشوشة بمركز أبوتشت بقنا، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر، ليصبح واجهة حضارية متطورة، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل ٣٠ سم، ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل اختبارات عليها لضمان جودتها، وذلك طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعدة من معهد بحوث النيل.

كما يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر.

كما تم نهو تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات، كما يجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبرى إمبابة بطول ١٣٠٠ متر.

 

إزالة ٨١٥٦١ حالة تعد على مجرى نهر النيل

وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكل محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل، حيث تمت إزالة ٨١٥٦١ حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل.

وكان الدكتور سويلم صباح يوم السبت الموافق ٤ نوفمبر الجارى، قد قام بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة مجرى نهر النيل وأعمال إزالة 2 من المباني المتعدية علي نهر النيل في المهد.

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وصرح الدكتور سويلم، بأن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وإزالتها في المهد بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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