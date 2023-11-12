الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام بدراوى: حل الدولتين مستحيل والصهاينة يرفضون دمج الشعبين فى دولة واحدة

الدكتور حسام بدراوي
الدكتور حسام بدراوي

أكد الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر، أن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسبب استيطان 800 ألف إسرائيلي متطرف، وأن خيار حل الدولتين هو خيار مستحيل في ظل عدم توازن القوى بين الطرفين. 

 

وأشار بدراوي، في حواره مع خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة القاهرة والناس، إلى أن دمج الشعبين في دولة واحدة سيواجه برفض من الصهاينة، الذين يمارسون التعصب والعنف ضد الفلسطينيين.

 

وأضاف أن لقاءات الرئيس السيسي مع قادة الدول العربية والإسلامية كانت إيجابية وتدل على حنكة ورغبة في أن تحصل مصر على دورها الطبيعي في المنطقة.

الضفة الغربية حسام بدراوى القاهرة والناس الصهاينة الفلسطينيين مصر الرئيس السيسي

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