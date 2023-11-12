حسام بدراوى: حل الدولتين مستحيل والصهاينة يرفضون دمج الشعبين فى دولة واحدة

أكد الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر، أن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسبب استيطان 800 ألف إسرائيلي متطرف، وأن خيار حل الدولتين هو خيار مستحيل في ظل عدم توازن القوى بين الطرفين.

وأشار بدراوي، في حواره مع خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة القاهرة والناس، إلى أن دمج الشعبين في دولة واحدة سيواجه برفض من الصهاينة، الذين يمارسون التعصب والعنف ضد الفلسطينيين.





وأضاف أن لقاءات الرئيس السيسي مع قادة الدول العربية والإسلامية كانت إيجابية وتدل على حنكة ورغبة في أن تحصل مصر على دورها الطبيعي في المنطقة.