الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الصحة الفلسطينية": نلمس الموت فى كل لحظة داخل مجمع الشفاء بعد قصفه

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتطهير عرقي بكل وحشية ونازية لليوم الـ36 على التوالي.

وأضاف متحدث الصحة الفلسطينية في مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "CBC" أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانًا مُركزًا منذ الأمس وحتى اللحظة على مستشفيات قطاع غزة خصوصًا في شمال القطاع.

متحدث “الصحة الفلسطينية”: خروج مجمع الشفاء عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

وأضاف أن قوات الاحتلال تستهدف المستشفى الأبرز على مستوى فلسطين وهو مجمع الشفاء الطبي، مشيرًا إلى أن هذا المجمع الكبير خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، وبالتالي المجمع الآن بلا كهرباء بما يهدد حياة المرضى والأطفال داخل الحضانات، بالإضافة إلى الجرحى الذين يحتاجون إلى الإنقاذ في غرف العمليات.

وتابع: "أصبحنا نلمس الموت في كل لحظة داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب قصفه واستهدافه من قِبل الاحتلال الإسرائيلي".

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