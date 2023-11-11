السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس شؤون الأسرى لـ"القاهرة الإخبارية": إدخال المساعدات لا يستلزم الاستئذان من أحد

قدورة فارس
قدورة فارس

قال قدورة فارس، رئيس شؤون الأسرى، أن القمة العربية ومقرراتها لم ترتقي لتطلعات الشعب الفلسطيني ونحن نتعرض لعدوان وحشي من قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وأشار رئيس شؤون الأسرى، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان لابد من اتخاذ قرارات عملية على أرض الواقع، مثل قطع علاقات مع الكيان المحتل.

وأضاف قدورة فارس، رئيس شؤون الأسرى، أن إدخال المساعدات الطبية والغذائية والمحروقات، لا يستلزم الاستئذان من أحد، ونأمل أن يطبق ما جاء في القمة العربية.

وفيما يخص تبادل الأسرى، أكد أنه يتم تحريرهم من خلال انتهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، والطريقة الأخرى هي البادل، الذي رفضته حكومة إسرائيل.

حكومة إسرائيل القاهرة الإخبارية رئيس شؤون الأسرى الشعب الفلسطيني القمة العربية

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