نائب بالبرلمان الأيرلندى لـ"القاهرة الإخبارية": مطالبات بطرد السفير الإسرائيلى من أيرلندا

قال ريتشارد باريت، نائب بالبرلمان الأيرلندي، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تدعم إسرائيل، ولكن أيرلندا لم تدعمها، مشيرًا إلى أن هناك مسيرات وحشودًا ضخمة بدبلن تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

وأضاف ريتشارد باريت، نائب بالبرلمان الأيرلندي، أن الشعب الأيرلندي تحرك بالشوارع من أجل طرد السفير الإسرائيلي من بلادهم، واتخاذ إجراءات سياسية أمام الأمم المتحدة.

وأشار باريت، إلى أن هناك تغيرات في الرأي العام الدولي، بعد اتضاح الرؤية، الأمر الذي دفع الكثير من شعوب العالم للاحتجاج والضغط على الحكومات لطرد السفراء بدولة إسرائيل وتوقيع العقوبات.

ونوه باريت، بأن إسرائيل لا تستجيب لأي مفاوضات ومؤتمرات، مضيفًا أن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني لا ترضى عنها الشعوب في العالم.