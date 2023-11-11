السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الإعلام الفلسطينى السابق لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يعانى من خلل نفسى

وزير الإعلام الفلسطيني
وزير الإعلام الفلسطيني السابق

أكد الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، أن بنيامين نتنياهو، يعاني من الخلل ويتحدث بكلام غير منطقي، واصفًا ذلك بـ"الجنون".

وأضاف وزير الإعلام الفلسطيني السابق، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو، تعود على أن يكون ملك إسرائيل بلا منازع، ولكن الأحداث الجارية خفضت أسهمه داخل إسرائيل.

وأشار عمرو، إلى أن نتنياهو عليه 4 قضايا كفيلة بإسقاط أي رئيس دولة، الأمر الذي يجعله في مرمي النيران، من اجل إنقاذ نفسه من السجن.

وعلق وزير الإعلام الفلسطيني السابق، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلًا إنه حاول أن يظهر كشاعر، مؤكدًا أنه يعاني نفسيًا بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر.

وزير الأعلام الفلسطيني السابق القاهرة الإخبارية نتنياهو وزير الأعلام الفلسطيني بنيامين نتنياهو إسرائيل

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