شريف دلاور: مصر مرت بتقلبات عديدة تاريخيًا تسببت فى زيادة الطلب على النقد الأجنبى

علق المفكر الاقتصادي، شريف دلاور، على تصاعد الأحداث في غزة، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن المصالح الاقتصادية الكبرى في العالم روجت لما يسمي بـ"أهداف تنموية"، ولكنها تصب في صالحهم فقط.

وأضاف، أن مصر مرت بتقلبات عديدة تاريخيًا تسببت في الطلب المرتفع على النقد الأجنبي، موضحًا أنه كان من الضروري التوجه لتطبيق الإصلاح الاقتصادي بين عامي 1991 و1995.

وأشار المفكر الاقتصادي، شريف دلاور، إلى أنه في بداية الألفية الجديدة سيطرت الشركات الأجنبية على السوق وتصنف بداية جديدة للمفهوم المالي.

وأوضح، أن الوكالات الاقتصادية مثل فيتش وموديز العالمية مملوكة لشركات خاصة، مؤكدًا أن أمريكا لا تأبه بتصنيفها الاقتصادي من الوكالات الدولية.