السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شريف دلاور: مصر مرت بتقلبات عديدة تاريخيًا تسببت فى زيادة الطلب على النقد الأجنبى

شريف دلاور
شريف دلاور

علق المفكر الاقتصادي، شريف دلاور، على تصاعد الأحداث في غزة، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن المصالح الاقتصادية الكبرى في العالم روجت لما يسمي بـ"أهداف تنموية"، ولكنها تصب في صالحهم فقط. 

وأضاف، أن مصر مرت بتقلبات عديدة تاريخيًا تسببت في الطلب المرتفع على النقد الأجنبي، موضحًا أنه كان من الضروري التوجه لتطبيق الإصلاح الاقتصادي بين عامي 1991 و1995.

وأشار المفكر الاقتصادي، شريف دلاور، إلى أنه في بداية الألفية الجديدة سيطرت الشركات الأجنبية على السوق وتصنف بداية جديدة للمفهوم المالي. 

وأوضح، أن الوكالات الاقتصادية مثل فيتش وموديز العالمية مملوكة لشركات خاصة، مؤكدًا أن أمريكا لا تأبه بتصنيفها الاقتصادي من الوكالات الدولية.

مساء دى ام سى شريف دلاور المفكر الاقتصادي المصالح الاقتصادية

مواد متعلقة

عمرو موسى: طوفان الأقصى فجّر الغضب الفلسطينى وأعاد الأنظار الدولية للقضية

"كابيتانو مصر".. جمال حمزة يعلن صاحب الشارة الذهبية

"كابيتانو مصر".. جمال حمزة: نفسي أمثل.. وعادل إمام الأفضل

"كابيتانو مصر".. مواجهة بين فريقي "فقوسة" وحسن شحاتة

"كابيتانو مصر".. طارق السيد يتفوق على سمير كمونة في تحدى النقاط

"كابيتانو مصر".. جمال حمزة: أتمنى استمرار محمد صلاح مع ليفربول

مدربة Muay Thai.. لرفع اللياقة البدنية لمواهب "كابيتانو مصر"

فارس: قمة "الرياض" تعبر عن ظهير حقيقى للقضية الفلسطينية بعيدًا عن تخاذل المجتمع الدولى

الأكثر قراءة

مظاهرات في تل أبيب تطالب بوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين

هل ستتعرض غزة إلى زلزال نتيجة القصف مثلما تنبأ العالم الهولندي؟

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس