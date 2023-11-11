السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو موسى: على الوطن العربى رفض الاستضعاف والتصدى لأى محاولة تخريب

عمرو موسي
عمرو موسي

علق عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على القمة العربية الإسلامية في الرياض، بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن القمة العربية الإسلامية وصفت الممارسات الاستيطانية بـ"الإرهاب".. وهذا أمر يجب الالتفات له.

وأضاف: "نبحث عن التسوية السياسية والتي لن تتم بدون توازن في العلاقات"، موضحًا أن الممارسات الإسرائيلية أفسدت المواثيق الدولية وسببت ازدواجية مجلس الأمن.

وأكد أنه على الجانب الاسرائيلي إثبات جدية رغبته لترسيخ السلام والفرصة متاحة الآن.

وأشار إلى أنه يجب تصحيح صورة استضعاف الوطن العربي، لأن هذه الصورة سبب الخراب في المنطقة، مشددًا على أنه على الوطن العربي رفض الاستضعاف والتصدي لأي محاولة تخريب.

غزة الاراضي الفلسطينية المحتلة أسامة كمال مساء دى ام سى عمرو موسى

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