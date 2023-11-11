السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسما شريف منير توجه رسالة لطليقها الأول: "الأب المحترم السند والضهر"

أسما شريف منير وطليقها
أسما شريف منير وطليقها الأول وأبنتهما لارا

وجهت الفنانة أسما شريف منير رسالة تقدير واحترام لطليقها الأول والذي يدعى محمود السكري، أن علاقتهما قوية على الرغم من انفصالهما.

 

ونشرت أسما شريف منير عددا من الصور التي تجمعها بابنتها “لارا” وطليقها الأول محمود السكري عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وعلقت عليها قائلة: “الأب المحترم السند والضهر… دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد ايه بابكي راجل وأب حقيقي بمعنى الكلمة”.

 

وأضافت: “واقف مهتم بكل خطوة كأنه كاس العالم لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني ايه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا.. ربنا يبارك في عمرك ويخلينا ليها دايماً.. لعبتي حلو أوي النهارده حقيقي فخورة بيكي، ربنا يحفظك يا نور عيني”.

صورة بالوشاح.. أسما شريف منير تُعلن دعمها للقضية الفلسطينية

وكانت الفنانة أسما شريف منير، أعلنت عن دعمها الكامل للأشقاء الفلسطينيين، ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي يواصل انتهاكاته ضد المدنيين بقطاع غزة.

وشاركت “أسما” صورًا لها مرتدية وشاح فلسطين الشهير، وعلقت على منشورها عبر “إنستجرام”: “لا أملك إلا الدعاء، اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين، اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا”.

وتابعت: “اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم”.

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