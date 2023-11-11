إنجازات الجمهورية الجديدة ضمن لقاءات قصور الثقافة ببني سويف

نظم فرع ثقافة بني سويف، عددا من الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة

وفي السياق ذاته؛ أقام بيت ثقافة أهناسيا الخضراء محاضرة بعنوان "التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة" تناولت خلالها إيمان حسن المنسق الإعلامي بالوحدة المحلية اتجاه الدولة نحو بناء مصر الرقمية، من خلال تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط الاستراتيجية الوصول إلى جهاز حكومي مترابط رقميا، مشيرة إلى دور الخدمات المميكنة في تحسين بيئة العمل ورفع مستوي الأداء داخل المؤسسات الحكومية المختلفة.

وفي سياق متصل أعد قصر ثقافة شرق النيل لقاء ثقافيا بعنوان "التحديات والجمهورية الجديدة" تحدث خلاله الدكتور محروس محمود - رئيس مجلس مدينة بني سويف سابقا، عن دور الدولة المصرية في التغلب على التحديات من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين، مشيرا إلى كم المشروعات التنموية الهائلة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة في كافة المجالات الزراعية والصناعة وحتى القطاع الصحي.

شعر وطني ضمن الفعاليات

تلى ذلك فقرة إلقاء شعر وطني بحضور الشاعر سيد المناعي والشاعرة سمر محمد.

الفعاليات نفذت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف برئاسة أحمد خليفة، وشهدت محاضرة أقامها بيت ثقافة أهناسيا المدينة بعنوان "القيم واحترام الآخر" بمدرسة النويرة الابتدائية، تحدث خلالها منصور النويري، عن قيمة الاحترام، مشيرا إلى ضرورة احترام وتقدير الذات أولا من خلال النظر إليها بإيجابية، واختتم حديثه بتقديم مجموعة من النصائح حول كيفية كسب احترام الآخرين، أعقب ذلك أمسية شعرية بمشاركة كل من الشعراء مصطفى محمد، منصور النويري، وأحمد هارون.

من ناحية أخرى، شهدت مدرسة النور للمكفوفين محاضرة توعوية بعنوان "النظافة والتغذية السليمة" تحدثت خلالها الدكتورة هبة عبد العظيم - رئيس اللجان الطبية بالتأمين الصحي، عن أهمية النظافة كأمر حيوي يعطي انطباعا عن بيئة الشخص، مشيرة إلى أهمية أن ينعم الإنسان ببيئة نظيفة، يتناول فيها الغذاء الصحي، من أجل محاربة الأمراض وتحفيز مناعة الجسم وتقويتها.