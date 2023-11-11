السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إنجازات الجمهورية الجديدة ضمن لقاءات قصور الثقافة ببني سويف

لقاءات قصور الثقافة
لقاءات قصور الثقافة ببني سويف

نظم فرع ثقافة بني سويف، عددا من الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة

وفي السياق ذاته؛ أقام بيت ثقافة أهناسيا الخضراء محاضرة بعنوان "التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة" تناولت خلالها إيمان حسن المنسق الإعلامي بالوحدة المحلية اتجاه الدولة نحو بناء مصر الرقمية، من خلال تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط الاستراتيجية الوصول إلى جهاز حكومي مترابط رقميا، مشيرة إلى دور الخدمات المميكنة في تحسين بيئة العمل ورفع مستوي الأداء داخل المؤسسات الحكومية المختلفة.

وفي سياق متصل أعد قصر ثقافة شرق النيل لقاء ثقافيا بعنوان "التحديات والجمهورية الجديدة" تحدث خلاله الدكتور محروس محمود - رئيس مجلس مدينة بني سويف سابقا، عن دور الدولة المصرية في التغلب على التحديات من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين، مشيرا إلى كم المشروعات التنموية الهائلة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة في كافة المجالات الزراعية والصناعة وحتى القطاع الصحي.

شعر وطني ضمن الفعاليات

تلى ذلك فقرة إلقاء شعر وطني بحضور الشاعر سيد المناعي والشاعرة سمر محمد.

الفعاليات نفذت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف برئاسة أحمد خليفة، وشهدت محاضرة أقامها بيت ثقافة أهناسيا المدينة بعنوان "القيم واحترام الآخر" بمدرسة النويرة الابتدائية، تحدث خلالها منصور النويري، عن قيمة الاحترام، مشيرا إلى ضرورة احترام وتقدير الذات أولا من خلال النظر إليها بإيجابية، واختتم حديثه بتقديم مجموعة من النصائح حول كيفية كسب احترام الآخرين، أعقب ذلك أمسية شعرية بمشاركة كل من الشعراء مصطفى محمد، منصور النويري، وأحمد هارون.

من ناحية أخرى، شهدت مدرسة النور للمكفوفين محاضرة توعوية بعنوان "النظافة والتغذية السليمة" تحدثت خلالها الدكتورة هبة عبد العظيم - رئيس اللجان الطبية بالتأمين الصحي، عن أهمية النظافة كأمر حيوي يعطي انطباعا عن بيئة الشخص، مشيرة إلى أهمية أن ينعم الإنسان ببيئة نظيفة، يتناول فيها الغذاء الصحي، من أجل محاربة الأمراض وتحفيز مناعة الجسم وتقويتها.

عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة بنى سويف التحول الرقمي الجمهورية الجديدة

مواد متعلقة

بعد إعلان تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة.. متى تبدأ مهام عملها؟

المُبصر..  "الدستور" تنشر وثائق تاريخية نادرة عن طه حسين من أولى جامعة إلى الترشيح لنوبل

مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بـ"الأعلى للثقافة" يكشف أبرز القضايا محل النقاش في الدورة الجديدة

آخرها "العراق الدولي للكتاب".. معارض عربية أجلت فعالياتها تضامنا مع الأحداث في غزة

السبت.. انتصار محمد وصفية إسماعيل فى "سيناء والقضية الفلسطينية" ببيت الشعر

فى عطلة نهاية الأسبوع.. أبرز الندوات والأحداث الثقافية

بعد تأجيله.. هل تخصص الثقافة جناحًا خاصًا للقاهرة السينمائى بمعرض الكتاب الـ55؟

لماذا طلبت كلية الآداب من الأزهر الاستعلام عن شهادة طه حسين؟.. وثيقة تكشف

الأكثر قراءة

مظاهرات في تل أبيب تطالب بوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين

هل ستتعرض غزة إلى زلزال نتيجة القصف مثلما تنبأ العالم الهولندي؟

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس