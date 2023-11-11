السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أسبوع ثقافي بمدارس الفيوم احتفالاً بأعياد الطفولة

عمرو البسيوني رئيس
عمرو البسيوني رئيس قصور الثقافة

يُنظم فرع ثقافة الفيوم، عددًا من الفعاليات المتنوعة بالمدارس، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري، احتفالا بأعياد الطفولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

تبدأ الفعاليات غدا الأحد 12 نوفمبر، بمبادرة ''أطفالنا'' التي تنظمها ثقافة الطفل بالفرع، وتتضمن ورش حكي بالأراجوز حول السلوكيات والقيم الإيجابية وحق الوطن، تقام بإشراف جيهان عبد الله مسئول القسم، بالإضافة إلى ورش رسم حر، ومسابقات ثقافية، تنفذها تهاني أحمد، ونعمة رجب -مسئولا النشاط- وذلك بمدرسة السلام الابتدائية.

كما تطلق مكتبة الطفل والشباب بطامية مسابقة لاكتشاف الموهوبين، بالتعاون مع إدارة طامية التعليمية، في الفترة من 12 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر، وتكريم الفائزين في عيد الطفولة.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ينظم قسم التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة، بعد غد الاثنين 13 نوفمبر، احتفالية تتضمن محاضرة بعنوان ''تعديل سلوك''، وورشة فنية من الفوم، تنفذها سناء قناوي مسئول التمكين الثقافي بالفرع، وأخصائي التخاطب أبو الخير عبد العليم، وذلك بمدرسة التربية الفكرية.

ويقيم قسم الثقافة العامة بالتعاون مع مكتبة الكعابي، في اليوم نفسه، ورشة حكي بعنوان ''الطفولة في مصر القديمة'' حول التعليم، وألعاب الأطفال في مصر بمدرسة بيهمو الإعدادية، ويلقيها الأديب عصام الزهيري.

وتشهد مكتبة مطرطارس يوم الأربعاء 15 نوفمبر، احتفالية تتضمن محاضرة بعنوان ''أطفالنا وبناء غد مشرق'' يلقيها محمد نادي عبد الرازق مدير الموقع، وورشة فنية للرسم الحر، ومسابقات وألعاب ترفيهية، تنفذها شيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، إلى جانب عرض مسرح عرائس بإشراف جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل بالفرع.

فرع ثقافة الفيوم الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني إحتفالا بأعياد الطفولة وزارة التربية والتعليم

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