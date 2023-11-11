السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لقاءات توعوية وورش فنية للأطفال والشباب ضمن "أنت الحياة" بأسيوط

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، لليوم الثاني بمحافظة أسيوط، والمقامة بمركز الفتح بقرية بني مر، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

بدأت الفعاليات، بمحاضرة توعوية لطلاب مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية المشتركة، بعنوان "دور المرأة في تنمية المجتمع" تحدثت خلالها د. أسماء عبد الرحمن - أستاذ بكلية الآداب بجامعة أسيوط، عن دور المرأة الفعّال كونها أساس بناء المجتمعات، موضحة دورها في ترسيخ القيم والمبادئ الإيجابية للنشء، كما استعرضت بعض المشروعات التي تقدمها مؤسسة "حياة كريمة" والخاصة بتمكين المرأة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

أعقب ذلك لقاء حول "مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات" تحدث خلاله محمد سيد مدير صندوق مكافحة الإدمان عن الأسباب، والآثار السلبية على صحة الإنسان، مشيرا إلى دور الدولة في التوعية بمخاطر المخدرات والتدخين، واختتم حديثه بتقديم بعض النصائح للشباب أكد خلالها عدم الانسياق وراء تلك الهاوية. 


وتفقد الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط، معرض كتب إصدارات هيئة قصور الثقافة المقام طوال فترة المبادرة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأطفال والشباب، لاقتناء الكتب والإصدارات المتنوعة في كافة المجالات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد.

وفي كلمته أكد "مكاوي" حرص قصور الثقافة على إعداد جيل متمسك بهويته الثقافية من خلال تقديم الأنشطة والفعاليات التي تسهم بدورها في ترسيخ الهوية الوطنية، وتشكيل الوجدان وتعزيز فكرة المحافظة على الإرث الثقافي  الأمر الذي ينعكس على المجتمع بالإيجاب.

كما تضمنت الفعاليات المقدمة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، ورشة حكي للأطفال بعنوان "العقوق الصامت" تناولت خلالها راندا هيكل مشكلة عقوق الوالدين، وضرورة معاملتهما بإحسان، تلاها فقرة رسم على الوجه وألعاب ذهنية، واكتشاف مواهب في مجالات الشعر والغناء والإنشاد الديني.

وخلال ورشة المشغولات اليدوية قامت الفنانة ولاء فرحات بتدريب الرواد على كيفية تصميم اكسسوارات متنوعة بالخرز الملون، وذلك بعد التعريف بمباديء تشكيل القطع الفنية المختلفة، ليختتم اليوم بتقديم عرض مسرح عرائس  للفنان محمد راتب وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني أنت الحياة مؤسسة حياة كريمة جمال عبد الناصر التنمية المستدامة

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