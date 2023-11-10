الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ضمن أنشطة "قصور الثقافة".. يوم ثقافي بالأسمرات ورحلة توعوية لطلاب مدارس أكتوبر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، يوما ثقافيا توعويا لأهالي الأسمرات، بمبنى الخدمات المتكاملة لجمعية خير وبركة.

 

مفهوم الموروثات الثقافية

تضمنت الفعاليات حوارا مفتوحا بعنوان "الموروثات الثقافية" تحدثت خلاله  الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، عن مفهوم الموروثات الثقافية سواء كانت عناصر مادية أو غير مادية التي تنتقل من جيل إلى آخر داخل مجتمع ما، وتعكس تاريخه وتراثه وقيمه الثقافية.

وأوضحت مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، أن العناصر المادية مثل المباني التاريخية والمعالم الأثرية واللوحات والتحف والأدوات والملابس التقليدية، وغير المادية مثل اللغة والأدب الشفهي والموسيقى والرقصات الشعبية والمهرجانات والمعتقدات والعادات والتقاليد، المهارات والحرف اليدوية التقليدية مثل النسيج والخزف والحدادة وغيرها، ومنها المطبخ التقليدي بأشهر أكلاته، المواقع والمعالم الطبيعية ذات القيمة الثقافية.

واختتمت حديثها بالتأكيد أن تلك الموروثات الثقافية لها دور مهم في الحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب ونقلها بين الأجيال، كما تشكل موردا سياحيا واقتصاديا.

تنظيم ورشة فنون تشكيلية للرسم وأخرى للأشغال اليدوية

وفي ضوء ذلك أقيمت ورشة فنون تشكيلية للرسم وأخرى للأشغال اليدوية لعمل زهور مجسمة بالفوم الملون.

كما نظمت الهيئة رحلة ثقافية لطلاب مدرسة سميرة موسى بحدائق أكتوبر لزيارة قلعة صلاح الدين، لمشاهدة المتحف الحربي. ومتحف الشرطة، ومسجد محمد علي، وكذلك صور الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973، وشخصيات من التاريخ المصري، والمدافع والصواريخ التي تم استخدمها في الحروب. وجاءت الزيارة بالتعاون مع هيئة التنشيط السياحي.

 

وتقدم هيئة قصور الثقافة كثيرا من الفعاليات بمناطق الإسكان البديل بعدة محافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، دعمًا للعدالة الثقافية، والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق، وتواصل الهيئة تقديم الفعاليات والأنشطة المختلفة في كافة المواقع التابعة لها.

فعاليات ثقافية قصور الثقافة عمرو بسيونى وزارة الثقافة أنشطة ثقافية

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