"الاتجاهات المعاصرة للمسرح المصري" في نقاشات نادي أدب أسيوط

نظم نادي أدب أسيوط ملتقى ثقافي بعنوان "الاتجاهات المعاصرة في المسرح المصري"، ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.





بدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية للأديب والكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي عضو اتحاد كتاب مصر، تناول خلالها دور المسرح في نشر الثقافة من خلال تقديم لوحة متكاملة من الفنون تجمع ما بين الأداء الحركي والصوتي وغيرها من التقنيات الحديثة، والتي تتشكل في تكوينات درامية يبدعها تصور مخرج تجسيدًا لخيال مؤلف، وينفذها مبدعي المسرح من الفنانين، مؤكدًا على أهمية الرؤية والإخراج المسرحي.

من جانبه قال ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط، إن المحافظة تحظى بعدد كبير من الشباب المبدعين منهم من شارك في مشروع "ابدأ حلمك" الذي كان بمثابة نقطة انطلاقة للفن في صعيد مصر، ساهمت في تحول مسار حياتهم بشكل قوي ومؤثر، مضيفا أن قصور الثقافة تفتح ذراعيها لكل المبدعين لاكتشاف وصقل مواهبهم الفنية.

وبدأ المخرج المسرحي أحمد طه حديثه بمقدمة عامة حول نشأة المسرح وتطوره بدءا من مرحلة "يعقوب صنوع" رائد المسرح العربي، مرورا بمرحلة مسرح الستينيات الممتدة حتى الآن تقريبا.

كما تحدث عن الاتجاهات المعاصرة للمسرح واهتمام الدولة بذلك الفن الذى ينبع من وجدان المبدعين، مع ذكر تجربتين مؤثرتين في المسرح المصري المعاصر، وهما "تجربة نوادي المسرح" بقصور الثقافة، و"مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي".

واختتم حديثه بذكر أهم الظواهر والمصطلحات الجديدة التي طرأت على المسرح المصري ومنها ظهور ما يسمى بالمسرح الراقص ومسرح الصورة، الدراماتورج والسينوغرافيا بالتزامن مع نظرية "موت المؤلف " للمفكر الفرنسي رولان بارت، تلك النظرية التي لاقت رواجا كبيرًا في النقد الأدبي المعاصر، موجهًا بضرورة الابتكار والتجديد في المسرح المعاصر نظرا لدوره في الحفاظ على الهوية المصرية، وكونه رسالة خاصة تصل إلى الجمهور بدون حواجز، مع ضرورة عقد مؤتمر للمسرحين يناقش أفكارهم وإبداعاتهم وأبرز المشكلات التي تقابلهم خلال رحلتهم الإبداعية.

واختتمت فعاليات الملتقى المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بتقديم درع نادي التثقيف المسرحي للمخرج أحمد طه من قبل المخرج خالد أبو ضيف، هذا إلى جانب شهادة تقدير قدمها له الأديب رأفت عزمي رئيس نادي الأدب، بحضور نخبة من الأدباء منهم د. سيد عبد الرازق، د. فاطمة الشريف، وأيمن رجب، وعدد من الفنانين والشعراء ونجوم مشروع "ابدأ حلمك" بأسيوط.