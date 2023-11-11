السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أبناء النهضة يعترفون: نسرق التكاتك من مدينة بدر بأسلوب كسر الجادون

الامن
الامن

حضرا من مدينة النهضة إلى  مدينة بدر بالقاهرة ليكونا تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية، من مدينة بدر ثم بيعها لـ3 عملاء سيئي النية.

عصابة بدر

اعترافات تفصيلية أدلى بها تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، أمام جهات التحقيق حيث كشف اثنين منهم أهما تخصصا في سرقة التكاتك من أمام المنازل بأسلوب كسر الجادون.

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بيع المسروقات

وأضاف المتهمين أثناء التحقيق معهما أنهما، يقومان برصد مركبة التوكتوك المقصود سرقتها عدة أيام، ويرصدون موعد توقفها وراحة مالكها، ثم يقومون بسرقتها من خلال كسر الجادون ثم تشغيلها والهروب بها، لحين توصيلها إلى عملائهم سيئي النية الثلاثة.

سرقة 4 تكاتك

المتهمون اعترفوا بسرقة 4 مركبات توكتوك بذات الطريقة، وبعد الانتهاء من الاعترافات، أرشدا عن عملائهم السيئين، الذين ألقي القبض عليهم.

العملاء السيئون أقروا أمام جهات التحقيق، بشراءهم تلك المركبات، مع علمهم التام أنها مسروقة، وأرشدوا عن كافة المسروقات.

بلاغ إلى قسم بدر

كان قد تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إخطاراً من اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة للمباحث، ببلاغ إلى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين  مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مركبة "توك توك"ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد وجيه مفتش مباحث بدر والشروق، لكشف لغز الواقعة، وتوصلت تحريات المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث بدر إلى مرتكبي الواقعة والذي تبين أنهما مسجلين خطر مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وتم القبض على المتهمين وعملائهم سيئي النية وأرشدوا عن المسروقات وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.

مدينة النهضة مدينة بدر عصابة بدر سرقة 4 تكاتك اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة اللواء عمرو إبراهيم مفتش مباحث بدر والشروق

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