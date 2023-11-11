السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يتهم أمريكا وبريطانيا بالوقوف في صف العدوان الإسرائيلي

أحمد موسى
أحمد موسى

انتقد الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، موقف مجلس الأمن الدولي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرا أن مصداقيته على المحك.

 

وطالب موسى، بتغيير منظومة مجلس الأمن التي تسمح للقاتل وهو نتنياهو بالاستمرار في قتل الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود دعم دولي كبير للقضية الفلسطينية.

 

وأشار، إلى أن الدول العربية والإسلامية يجب أن تتحرك للضغط على مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي، متهما أمريكا وبريطانيا بالوقوف في صف إسرائيل داخل المجلس.

أحمد موسى على مسئوليتي مجلس الأمن الدولي العدوان الإسرائيلى قطاع غزة أمريكا وبريطانيا

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