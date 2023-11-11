أحمد موسى يتهم أمريكا وبريطانيا بالوقوف في صف العدوان الإسرائيلي

انتقد الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، موقف مجلس الأمن الدولي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرا أن مصداقيته على المحك.

وطالب موسى، بتغيير منظومة مجلس الأمن التي تسمح للقاتل وهو نتنياهو بالاستمرار في قتل الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود دعم دولي كبير للقضية الفلسطينية.

وأشار، إلى أن الدول العربية والإسلامية يجب أن تتحرك للضغط على مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي، متهما أمريكا وبريطانيا بالوقوف في صف إسرائيل داخل المجلس.