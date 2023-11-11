السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ أبطال منتخب القوس والسهم بعد ضمان التأهل إلى الأولمبياد

أبطال منتخب القوس
أبطال منتخب القوس والسهم

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للقوس والسهم، وأبطال منتخبنا الوطني، بعد التأهل إلى الأولمبياد مقعد الفردي رجال وسيدات، من خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس بتونس.


وأكد الوزير حرص الرئيس على دعم الرياضيين معنويًا وماديًا بما يتناسب مع حجم الإنجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعًا إضافيًا للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، وتستهدف بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الإمكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.


ويمثل بعثة المنتخب في البطولة الأفريقية كل من، علي عبد البر ويوسف طلبة وشريف محمد ناصيف وبهاء الدين علي وجنى علي وليندا شرف الدين وندى عزام ورنا كامل، ويترأس البعثة أحمد سامح عضو مجلس الإدارة، ويتولى تدريب المنتخب الدكتور ماجد محيي الدين.


جدير بالذكر أنه يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المراكز الأول والثاني في منافسات فردي الرجال والسيدات، بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في منافسات الزوجي المختلط.

وزير الشباب والرياضة الدكتور يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أ الرياضة المصرية أشرف صبحي منتخبنا الوطنى

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