السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي: استشهاد 200 من طاقم التمريض وتوقف 21 مستشفى

غزة
غزة

تحدث صالح الهمص، مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي، عن الإحصائية الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية حول الاستهدافات للطواقم الصحية في قطاع غزة، حيث إنه حتى صباح اليوم كان هناك 200 شهيد من الكادر الصحي من التمريض والأطباء، لافتًا إلى أنه تم استهداف 53 سيارة إسعاف، 135 مؤسسة صحية في قطاع غزة و21 مستشفى في قطاع غزة خرجت من الخدمة، و27 مركز صحي تم استهدافه.

وأضاف الهمص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هذه الإحصائيات تؤكد أن المجمل العام لوضع المستشفيات في قطاع غزة تزداد سوءًا ساعة بعد الأخرى، وزيادة السوء أكثر في المستشفيات بشمال قطاع غزة أكثر من جنوبها.

وأوضح أن الاستهداف لجميع المستشفيات، لكن هناك حملة شرسة على مجمع الشفاء الطبي، لافتًا إلى أن أي موظف ينتقل من مبنى إلى مبنى في مجمع الشفاء الطبي في عرضة إلى رصاص القناصة الإسرائيلية، كما أن هناك مشاكل كبيرة جدًا في وصول الطواقم الطبية إلى المستشفيات وفي آلية التعامل مع هؤلاء الجرحى، فأعداد الجرحى الذين يصلون إلى المستشفيات أضعاف الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات.

مستشفيات غزة استهداف الطواقم الطبية استهداف المستشفيات فلسطين مجازر إسرائيل

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