القاهرة الإخبارية: مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال بمعارك فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن جيش الاحتلال أعلن عن مقتل 5 من جنوده بمعارك في غزة.

من ناحية أخرى تجوب إسرائيل مظاهرات عارمة وذلك للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وكان اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى طوال الوقت لتنفيذ عملية تهجير الفلسطينيين، ورغم ذلك لم ينجح في السيطرة على أي منطقة داخل القطاع، أو تحرير الرهائن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية حتى وقتنا الحالي.

جيش الاحتلال لم يحقق أي أهداف في غزة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير": "بعد مرور أكثر من شهر على الحرب داخل غزة، اكتشفنا أن الاحتلال لم يحقق أي هدف عسكري أو سياسي، كما أن هناك مشكلات تواجه الدولة الإسرائيلية بسبب ملف الأسرى المحتجزين لدى حماس".