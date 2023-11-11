السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال يحذر مدير مستشفى الشفاء بغزة: المبنى يقع ضمن منطقة القتال

مستشفى الشفاء بغزة
مستشفى الشفاء بغزة

حذَّر جيش الاحتلال مدير مستشفى الشفاء بغزة من أن المبنى يقع ضمن منطقة القتال، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

‫اشتعال حريق داخل مستشفى الشفاء

فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية ‫اشتعال حريق داخل مستشفى الشفاء بجانب قسم الكلى بسبب قصف الاحتلال.

كما أكد الإعلام الفلسطيني، نقلًا عن طبيب داخل مستشفى الشفاء، استشهاد 4 أشخاص داخل العناية المركزة بسبب انقطاع الكهرباء.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال يحاصر مبنى "أطباء بلا حدود" ويطلق قنابل الفسفور المحرمة دوليًا في محيطه بغزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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