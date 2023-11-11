مدير "تعليم الجيزة" يتفقد أعمال تطوير وجاهزية مدرسة مصطفى كامل

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة جولة لمدرسة مصطفى كامل بإدارة بولاق للوقوف على مدى جاهزية المدرسة والانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير وفى حضور النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب وعبد الله نور رئيس الحى وعاطف إبراهيم مدير عام الإدارة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه جار أعمال الصيانات بالمدرسة وتطوير المبانى وأوصى وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وبناء السور الخارجى للمدرسة فى أقرب وقت لإعادة تشغيلها سريعا.

ووجه وكيل تعليم الجيزة بالتعاون مع الحى لإزالة أية عقبات وسرعة حلها لسرعة تشغيل المدرسة فى أقرب وقت ممكن.

وفي سياق آخر أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في وقت سابق أن ملف التعليم شهد طفرة على مستوى المحافظة خلال السنوات الماضية، مشيرًا انه جاري انشاء ٣٥ مدرسة جديدة وتوسعات على مستوى المحافظة.

وأكد راشد على دعم المنشآت التعليمية بحى بولاق الدكرور بعدد ١٨مدرسة الي جانب ٣مدارس اخري لخدمة منطقة حوض الجزائر بحى الطالبية والمناطق المحيطة بها مؤكدًا على توجيهات القيادة السياسية بإجراء الصيانات اللازمة للمدارس وقد تم تشكيل لجان لتحديد المدارس ذات الخطورة الداهمة لسرعة التدخل والتعامل معها.

وأشار محافظ الجيزة الى انه تبين من المعاينات وجود ٩٢ مدرسة تحتاج الي صيانة شاملة علي مستوي المحافظة موجهًا باستكمال تنفيذ خطة التطوير والصيانة لهذه المدارس واستكمال أعمال الصيانة بمبانى مدرسة مصطفى كامل الابتدائيه بحي بولاق وتوجيه هيئة الأبنية التعليمية لبحث مدى إمكانية إضافة فصول جديدة بمدرسة صفية زغلول بحى بولاق الدكرور.

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته