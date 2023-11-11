السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيمان العاصى تعلق على أحداث القضية الفلسطينية: "عالم ظالم بلا إنسانية"

إيمان العاصى
إيمان العاصى

أعربت الفنانة إيمان العاصي، عن استيائها الشديد من الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية بعد تصاعد الأحداث في قطاع غزة، والشهداء الذين ارتقوا على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المجزرة التي ارتكبت في حقهم منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة  "انستجرام".

وكتبت إيمان العاصي: "يا عالم دي استغاثات أرواح عايشين في البلد اللي على حدود بلدنا بالظبط، استغاثة من فوق الأرض، مش من غواصة في البحر، ولا مركبة في الفضاء، صعب نوصلهم وننقذهم!.. مش معقول اللي بيحصل بجد، حرام إسرائيل أنذرت دلوقتي بإخلاء جميع المستشفيات، في مستشفى من المستشفيات المسعفين سابوا 150 طفلًا لوحدهم تحت تهديد السلاح".

ووجهت الفنانة إيمان العاصي رسالة مؤثرة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على مستشفى المعمداني الأهلي بغزة خلال الفترة الماضية، وتطورات اللأحداث في فلسطين.

وكتبت إيمان العاصي عبر حسابها بموقع إنستجرام: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة يا ظلمة.. أطفال ولا عملوا أي حاجة لأي مخلوق، كل مشكلتهم إنهم اتولدوا في عالم ظالم بلا إنسانية.. هايشتكوا للي خلقهم.. هو الوحيد القادر على فجركم.. يا رب اسمع منهم ومنا.. نجّي الباقي وانتقم من المجرم القاتل… فوضنا ليك الأمر يا صاحب الأمر".

 

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