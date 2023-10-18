إيمان العاصي: قصف مستشفى المعمداني مخطط صهيونى لإبادة شعب بالكامل

أدانت الفنانة إيمان العاصي القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسقوط قرابة 500 شهيد بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وكتبت إيمان عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام: «واضح أن هناك اتفاق لنهاية القضية الفلسطينية، مستحيل يكون كل هذا غير مخطط له من قبل.



وأضافت: «سكوت ناس كتير صوتها واصل يدل على أنهم عارفين والبيانات اللي نزلوها influencer وفنانين عالميين لديهم ملايين المتابعين واضح جدًا انها كانت متحضرة، عارفة أنه كلام لن يقدم أو يأخر، واللي عاوزه الكيان الصحيوني هيكون».

وتابعت إيمان العاصي عن قصف مستشفى المعمداني: «مش عارفة هنقدر نعيش تاني ازاي بعد ما قررتم تبيدوا شعب كامل واحنا بنتفرج، مافيش كلام يعبر عن اللي جوايا احنا والتاريخ عارفين، انها نية إبادة فلسطين»

نجوم الفن يدينون الاعتداء على مستشفى المعمداني

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على إدانة القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها بتطبيق انستجرام:"حسبنا الله ونعم الوكيل.. كارثة إنسانية ومجزرة وحشية ومنتهكة لجميع القوانين الدولية والإنسانية وجريمة تفوق كل ما سبق، غزة اللهم بردًا وسلامًا على أهلنا في {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار}".

فيما علق الفنان راغب علامة وكتب عبر حسابه بتطبيق إكس:"الآن وبعد هذه المجزرة، صار واضحًا للعالم ودليلًا قاطعًا بأن مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس ! هذا الحقد الأعمى وجريمة الحرب هذه هي دليل قاطع بأن مشكلة الصهاينة هي مع الطفل الفلسطيني والشعب المدني الفلسطيني!".

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها بتطبيق انستجرام:" أنا مش لاقيه كلام أقوله، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يقويكم وينصركم ويصبركم، هو ربنا بس اللي قادر ينجيكم وهينجيكم بإذن الله .. قلوبنا معاكم والله كلنا".

وكتب محمد هنيدي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «‏‎‏‎واحدة من أبشع المجازر في التاريخ.. أكثر من الف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن.. أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة.. قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه.. مجزرة بشعة»