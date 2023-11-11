بمشاركة 21 ألف شخص.. "المسيرة الأوروبية من أجل فلسطين" تنطلق في شوارع بروكسل

شارك ما يقدر بنحو 21 ألف شخص اليوم السبت في مسيرة تضامن من أجل فلسطين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفقا لتقارير الشرطة الأولية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "بروكسل تايمز"، فقد انطلقت المسيرة التي أطلق عليها اسم "المسيرة الأوروبية من أجل فلسطين"، حوالي الساعة 14:30 من محطة بروكسل الشمالية.

ودعا العديد من ممثلي المجتمع المدني البلجيكي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى تكثيف الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وحظيت المسيرة بدعم حوالي 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ، واتحاد اليهود التقدميين في بلجيكا، وحركة العمال المسيحيين، والاتحاد العام للعمال البلجيكيين.



ضرورة وقف إطلاق النار

وأوضح بيان صحفي صدر قبل الحدث "الحاجة الملحة لضمان احترام القانون الدولي... والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ الأرواح البشرية في غزة.

وسار المشاركون عبر وسط المدينة إلى محطة ميدي حيث خاطب المتحدثون الجمهور من الساعة 16:30.

ومن بين الشخصيات البارزة المختلفة التي حضرت الحدث عمر البرغوثي، المؤسس المشارك لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تناضل من أجل العمل الثقافي والسياسي ضد دولة إسرائيل.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 36 على قطاع غزة، ارتكاب مجازر وحشية، فضلا عن التدمير الممنهج للبنية التحتية لجعل الحياة مستحيلة في مدينة غزة من أجل تهجير سكانها.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11000 فلسطيني بينهم نحو 4500 طفل وما يزيد 3000 من النساء، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر 27400، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان، فإن معظم المستشفيات والمراكز الصحية توقفت عن العمل، بسبب استمرار القصف، والحرمان من الوقود الذي أخرج الكثير منها عن الخدمة.