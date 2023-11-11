الهلال الأحمر المصري يستقبل طائرات مساعدات للشعب الفلسطيني من عدة دول

أعلن خالد أبو زيد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن وصول عدد من الطائرات التي تحمل مساعدات متنوعة للشعب الفلسطيني، قادمة من إيطاليا والإمارات وماليزيا، في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها مصر لدعم القضية الفلسطينية.

وقال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، إن المساعدات تشمل مواد طبية وغذائية، وأن هناك 80 ألف ساعة عمل متواصل للشباب المتطوعين في شمال سيناء منذ 7 أكتوبر، لتفريغ الطائرات وتحميلها في شاحنات وإرسالها إلى معبر رفح الحدودي.

وأضاف أن المساعدات الطبية تخزن في مخازن وزارة الصحة لأنها تحتاج معايير حفظ معينة، وأن هناك جسر جوي حاليا تقوم به المملكة العربية السعودية لإرسال مزيد من طائرات المساعدات، كما أن ميناء العريش البحري يستقبل شاحنات مساعدات أخرى.

وأشاد أبو زيد، بالدور الذي تلعبه مصر في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الهلال الأحمر المصري يعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم الخدمات الإنسانية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي.