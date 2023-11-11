السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر المصري يستقبل طائرات مساعدات للشعب الفلسطيني من عدة دول

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أعلن خالد أبو زيد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن وصول عدد من الطائرات التي تحمل مساعدات متنوعة للشعب الفلسطيني، قادمة من إيطاليا والإمارات وماليزيا، في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها مصر لدعم القضية الفلسطينية.

 

وقال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، إن المساعدات تشمل مواد طبية وغذائية، وأن هناك 80 ألف ساعة عمل متواصل للشباب المتطوعين في شمال سيناء منذ 7 أكتوبر، لتفريغ الطائرات وتحميلها في شاحنات وإرسالها إلى معبر رفح الحدودي.

 

وأضاف أن المساعدات الطبية تخزن في مخازن وزارة الصحة لأنها تحتاج معايير حفظ معينة، وأن هناك جسر جوي حاليا تقوم به المملكة العربية السعودية لإرسال مزيد من طائرات المساعدات، كما أن ميناء العريش البحري يستقبل شاحنات مساعدات أخرى.

 

وأشاد أبو زيد، بالدور الذي تلعبه مصر في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الهلال الأحمر المصري يعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم الخدمات الإنسانية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي.

الهلال الأحمر المصري شمال سيناء مساعدات إيطاليا الإمارات صالة التحرير عزة مصطفى المساعدات الطبية السعودية الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

الزمالك يستقر على بديل فتوح.. ويراقب نجم الطلائع

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس