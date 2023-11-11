ضربته في صدره.. ماذا قال الشهود في تحرش مسن بفتاة في طلعت حرب؟

استمعت نيابة قصر النيل الجزئية لأقوال شهود العيان في واقعة اتهام رجل مسن بالتحرش بفتاة في شارع طلعت حرب.

أقوال الشهود

وأكد الشهود أنهم تفاجأوا بطالبة تسير مع شقيقتها بشارع طلعت حرب، وأن الفتاة أخبرتهم أنه أثناء سيرها سار المسن ورائها وتحرش بها من خلال ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فدفعته في صدره، ثم قامت بالاستعانة بهم بضبطه.

أقوال المتهم

ولكن المتهم أنكر ارتكاب الواقعة، موضحًا أنه نظره خفيف وخلال سيره في الطريق تعثر في الأرض فاندفع على الفتاة ولامسها دون وعي منه وعندما أدرك ذلك اعتذر منها لكنها ضربته في جسده وصممت على ضبطه وتسليمه للشرطة.

كانت تلقت الخدمات المعينة بميدان التحرير التابع لدائرة قسم شرطة قصر النيل، مفاده حدوث مشادة كلامية بين رجل خمسيني وفتاة بشارع طلعت حرب التابع لدائرة قسم شرطة قصر النيل، وذلك لقيامه بالتحرش بها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحضارهم إلى ديوان القسم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.