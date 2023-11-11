السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اعتقال 82 متطرفًا خططوا لمهاجمة المسيرة الداعمة لفلسطين في لندن

مسيرة داعمة لفلسيطن
مسيرة داعمة لفلسيطن في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم السبت، اعتقال مجموعة كبيرة من نشطاء اليمين المتطرف في وسط العاصمة لندن، كانوا يخططون لمهاجمة المشاركين في مسيرة لدعم فلسطين.

وخرج مئات الآلاف في لندن اليوم في مسيرة للتضامن مع فلسطين والدعوة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مثل "وقف إطلاق النار الآن" و"أوقفوا قتل المدنيين الأبرياء".

وقالت الشرطة في بيان عبر صفحتها على منصة "إكس": "اعتقل الضباط 82 شخصًا في شارع تاشبروك بيمليكو، لمنع الإخلال بالسلامة، وكان هؤلاء أعضاء في مجموعة كبيرة من المتظاهرين المعارضين الخاضعين للمراقبة والذين كانوا يحاولون الوصول إلى موقع الاحتجاج الرئيسي (المؤيد لفلسطين)".

وشددت الشرطة على أنها "ستستمر في اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الضرورة لتجنب الاضطرابات التي من المحتمل أن تحدث في هذه الحالة"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، منعت الشرطة أيضا مجموعة كبيرة من النشطاء اليمينيين في إحدى الحانات في شارع بريدج، الذي يقع على طول طريق المسيرة التي يشارك فيها أكثر من 300 ألف شخص بحسب تقديرات الشرطة.

txt

من أكبر المسيرات السياسية فى تاريخ بريطانيا.. تظاهرات مؤيدة لفلسطين فى لندن واسكتلندا اليوم

 

وقال منظمو الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إنهم جمعوا ما يصل إلى 500 ألف شخص في شوارع لندن في مسيرات حاشدة تطالب بوقف القصف على قطاع غزة للسبت الخامس على التوالي، لكن هذه المرة أقيمت فعاليات تذكارية في وسط المدينة بمناسبة "ذكرى الهدنة" أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن

وانطلقت التظاهرة التي ينظمها "ائتلاف أوقفوا الحرب" تحت شعار "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين"، بعد التوقف دقيقتي صمت تكريما لقتلى الحروب البريطانيين، أمام النصب التذكاري.

وتجمع عدة آلاف من الناشطين اليمينيين المتطرفين ومشجعي كرة القدم في وسط لندن هذا الصباح، استجابة لدعوات "الدفاع عن النصب التذكاري" من تطاول المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي شاركت فيها النقابات العمالية البريطانية والأحزاب الاشتراكية.

وحاول المتطرفون اختراق حواجز الشرطة أمام النصب التذكاري، وحاولوا الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون ورددوا شعارات "من أجل إنجلترا - حتى الموت!" و"أنتم عار على البلد"، لكن تم صدهم وتفريقهم واعتقال عدد منهم.

الشرطة البريطانية نشطاء اليمين المتطرف اعتقال مهاجمة المشاركين في مسيرة لدعم فلسطين لندن

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

"محمد" ذهب لاستخراج تصريح دفن والدته.. فرجع جثة هادمة بالمنوفية

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

بالأرقام.. مصر تواصل تصدرها دول العالم فى حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس