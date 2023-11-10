الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل أكبر مسيرة فى لندن مؤيدة لفلسطين فى يوم الهدنة

مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين في لندن

يعتقد منظمو المسيرة المؤيدة لفلسطين في لندن والمقرر تنظيمها في يوم الهدنة أن "مئات الآلاف" من الأشخاص سيخرجون فيما يقولون إنه سيكون أحد أكبر أيام الاحتجاجات الجماهيرية في بريطانيا بعد الخلاف حول ما إذا كان الحدث أم لا، سيتم حظره.

وقال بن جمال، مدير حملة التضامن الفلسطيني، في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية أحد المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات، إنه فهم أن الناس سيسافرون من جميع أنحاء المملكة المتحدة للمشاركة في مسيرة يوم السبت من بارك لين باتجاه السفارة الأمريكية في جنوب غرب لندن.

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وقال جمال: "نعتقد أن الأمر سيكون ضخمًا"، يعتقد منظمو المسيرة المؤيدة لفلسطين  المقرر تنظيمها في يوم الهدنة أن "مئات الآلاف" من الأشخاص سيشاركون في ما يقولون إنه سيكون أحد أكبر أيام الاحتجاجات الجماهيرية في بريطانيا بعد الخلاف حول ما إذا كان سيتم حظر الحدث.

وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، أحد المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات، إنه فهم أن الناس سيسافرون من جميع أنحاء المملكة المتحدة للمشاركة في مسيرة يوم السبت من بارك لين باتجاه السفارة الأمريكية في جنوب غرب لندن.

وقد تم رفض طلب المنظمين بنقطة نهاية للمسيرة، من أجل تخفيف الضغط على 500 مضيف، يوم الخميس، على الرغم من أنهم ظلوا واثقين من أن الحدث سيمر بسلام.

يُطلب من الناس التجمع في منتصف نهار يوم السبت تقريبًا في بارك لين قبل بدء المسيرة في الساعة 12.45 ظهرًا. يمر الطريق عبر جروسفينور بليس وفيكتوريا، ثم عبر طريق فوكسهول ثم إلى ناين إلمز مرورًا بالسفارة الأمريكية. وطلب من المشاركين في المسيرة التفرق عند الساعة الرابعة عصرًا.

وأطلق مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولي، نظام المساعدة المتبادلة الذي بموجبه يتم استدعاء 1000 ضابط من خارج لندن، وتم إلغاء إجازات وحدات النظام العام وأقسام الاستجابة الأخرى في متروبوليتان.

كما هو الحال مع الاحتجاجات السابقة المماثلة، سيكون للمسيرة شروط مفروضة عليها بموجب المادة 12 من القانون، مما يعني أن أي متظاهر ينحرف عن المسار المتفق عليه من هايد بارك قد يكون عرضة لغرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني.

وقال ريشي سوناك إن رولي أكد له أن شرطة العاصمة ستكون قادرة على تجنب "اضطراب عام خطير"، ويبدو أن الحكومة سعيدة بإلقاء اللوم على أكبر قائد للشرطة البريطانية في حالة وقوع كارثة.

المسيرة لفلسطين لندن احد الجماهيرية

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