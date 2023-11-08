بسبب مسيرة مؤيدة لفلسطين.. “سوناك” يتوعد بمحاسبة مفوض الشرطة بلندن

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بمحاسبة مفوض شرطة العاصمة، مارك رولي، على تحديه لمطالب حظر مسيرة مؤيدة لفلسطين في لندن مخططة بمناسبة يوم الهدنة الذي يصادف نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقال “سوناك” للصحفيين: "هذا قرار اتخذه مفوض شرطة العاصمة.. قال إنه يستطيع التأكد من أننا نحافظ على ذكرى البلاد في نهاية هذا الأسبوع وكذلك الحفاظ على سلامة الجمهور".

وأضاف: "والآن، مهمتي هي أن أحمله المسئولية عن ذلك.. لقد طلبنا من الشرطة معلومات حول كيفية ضمان حدوث ذلك.. سألتقي بمفوض شرطة العاصمة في وقت لاحق اليوم لمناقشة الأمر".

وبحسب "الجارديان"، فقد قال متحدث باسم داونينج ستريت، إن موقف شرطة العاصمة بشأن المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في يوم الهدنة "ليس نقطة النهاية" ويمكن أن يظل قيد المراجعة "مع تطور الصورة الاستخباراتية على مدار الأسبوع".

وأضاف المتحدث أن العمليات للحفاظ على سلامة الناس يجب أن تكون "قوية"، مردفا: "رئيس الوزراء يواصل حث المنظمين على إعادة النظر في المسيرة".

ليس اليوم المناسب للمسيرة

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة البريطاني، ستيف باركلي، لبرنامج راديو "بي بي سي 4 اليوم"، إنه سيكون هناك مزيد من المناقشات حول الحظر المحتمل لهذه المسيرة.

وتابع: “الحكومة ترى أنه من المستفز أن تكون هذه المسيرات يوم السبت، يوم الهدنة؛ إنه يوم مقدس للغاية حيث تجتمع البلاد بأكملها لتذكر أولئك الذين دفعوا التضحية القصوى لمنحنا حرية الاحتجاج، وحرية التعبير عن وجهات نظر مختلفة بقية العام".

وأضاف: "لذا، لا أعتقد أن هذا هو اليوم المناسب للمسيرة المؤيدة لفلسطين، ولكننا ندرك أيضًا أن هناك عملية قانونية، وهناك عتبة قانونية، وهو ما كانت شرطة العاصمة تبحث عنه.. سيكون هناك المزيد من المناقشات بشأن ما إذا كان قد تم استيفاء هذا الحد القانوني. لكن… رئيس الوزراء كان واضحا للغاية في أننا نعتقد أن هذا استفزازي".