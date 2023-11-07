الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوناك يُطلع "العموم البريطانى" على الأوضاع فى الشرق الأوسط

سوناك
سوناك

جدّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، دعم المملكة المتحدة لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.

قال سوناك إن أكثر من 100 بريطاني غادروا غزة مساء الثلاثاء، مؤكدًا أن حكومة بلاده "لن تقف إلى جانب الكراهية ومعاداة السامية التي شهدناها في شوارعنا"، بحسب زعمه. 

أضاف رئيس الحكومة البريطاني، وفق صحيفة الجارديان: "أشعر بالاشمئزاز عندما أفكر في أن اليهود البريطانيين ينظرون من فوق أكتافهم في هذا البلد إلى أن الأطفال يذهبون إلى المدرسة وهم يغطون شاراتهم المدرسية خوفًا من الهجوم"، مشددًا على أن "هذه الحكومة ستقوم بكل ما يلزم للحفاظ على أمن المجتمع اليهودي".

استعدادات الجيش البريطاني 

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وقال رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية إن الجيش البريطاني يستعد لاحتمال القيام "بعملية إخلاء غير مقاتلة" في الشرق الأوسط في حالة اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجنرال السير باتريك ساندرز، الذي يمثل أمام لجنة الدفاع المختارة بالبرلمان، سُئل عن جاهزية القوات المسلحة والخطوات المتخذة في ضوء القتال قائلًا: "لا أعتقد أنه من المحتمل أننا سنجد أنفسنا منجذبين إلى قتال أو صراع في المنطقة، أو بالتأكيد سنسعى إلى تجنب ذلك".

أضاف: في الوقت الحالي، الدور الذي نلعبه هو مزيج من استغلال الشبكة التي لدينا، على سبيل المثال، لدينا قوات العمليات الخاصة لدينا، الحراس، في لبنان، لقد كانوا هناك لسنوات عديدة وأقاموا علاقة وثيقة للغاية مع القوات المسلحة اللبنانية، ومن خلال ذلك يوفر ذلك نظرة ثاقبة وتأثيرًا على عملية صنع القرار اللبنانية ورؤية الأمور من الجانب الآخر من الحدود الشمالية التي تهم إسرائيل بوضوح.

وقال أثناء مناقشة خيارات "الطوارئ": من الواضح أن هناك احتمالًا إذا توسع الصراع في عملية إجلاء غير المقاتلين في بعض أجزاء تلك المنطقة. نحن نهيئ أنفسنا لذلك.

بريطانيا إسرائيل الدفاع غزة المملكة المتحدة

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