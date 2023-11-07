الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس فرع الهلال الأحمر يكشف عن جدعنة المصريين وإقبالهم على مساعدة أشقائنا فى غزة

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

أوضح الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في العريش، مدى  جدعنة المصريين وإقبالهم على مساعدة أشقائنا في غزة، قائلًا: "إن هناك خلية نحل تعمل والناس يكادون لا ينامون، ويعملون دون كلل ولا ملل من أجل العمل على إيصال المساعدات إلى أشقائنا في غزة، لافتًا إلى أنه حتى الآن 80 ألف ساعة عمل للشباب المتطوعين في تقديم المساعدات الإغاثية لغزة". 

وأضاف زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن هناك سيدات كبيرات في السن والمقام جئن وحاولن المشاركة في المساعدة، ورجال كبار وأطفال صغار، معقبًا: "جاءني من كام يوم سائق عمره أكثر من 60 سنة، ويقول لي إن معه رخصة قيادة وعلى المعاش وأريد أن أشارك معكم، ومن الممكن أن أسوق السيارات التي تتحرك من مطار العريش إلى معبر رفح البري". 

وتابع: "جاءتني سيدة من كام يوم وجلبت معها قماش، وقالت إنها ترى في التليفزيون أن أشقاءنا الفلسطينيين لا توجد لهم أكفان، وأنها تريد التبرع بـ11 قطعة قماش للأكفان".

رئيس فرع الهلال الأحمر خالد زايد معبر رفح مساعدات إغاثية غزة

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